Смерть младенца и тяжелые травмы детей: что происходит в роддоме Симферополя

Родители заявили о тяжелых травмах детей из-за врачей роддома Симферополя

После тяжелых родовых травм и смерти полугодовалой Есении Иващенко возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников роддома № 2 Симферополя. Семья девочки добивается проверки помощи, оказанной ей в двух медицинских учреждениях. Об обстоятельствах произошедшего и жалобах других родителей рассказали «Известия».

По словам собеседников издания, претензии к работе роддома есть у десятков семей. Родители Есении передали журналистам список из 21 имени людей, обратившихся в полицию. Одна из матерей уточнила, что пострадавших может быть больше ста.

Травмы после рождения

Есения появилась на свет 2 ноября 2024 года. Согласно предоставленным семьей медицинским документам, у девочки выявили вывих шейных позвонков, кровоизлияния, гематомы и ишемию головного мозга второй степени.

Мать Есении Екатерина Иващенко рассказала, что во время родов несколько врачей давили ей на живот. Семья предполагает, что медики применяли прием Кристеллера — выдавливание плода. Кроме того, по словам женщины, врачи неоднократно использовали вакуум-экстрактор.

Родители обратились в правоохранительные органы. В ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка сотрудниками роддома.

В мае 2025 года девочка умерла.

Семья связана с катетером

Отдельные претензии родители предъявляют к помощи, оказанной дочери в Республиканской детской клинической больнице.

В обращении в Генпрокуратуру они указали, что Есения была инфицирована синегнойной палочкой.

По изложенной семьей версии, одним из вероятных источников инфекции мог стать катетер, оказавшийся в брюшной полости после нарушения техники катетеризации.

Родители также утверждают, что сведения о нескольких установленных катетерах отсутствовали в медицинской карте.

Екатерина описала эпизод, когда трубка отсоединилась, кровь ребенка вытекала, а сама трубка касалась пола.

Эти обстоятельства семья просит проверить наряду с действиями акушеров.

Две экспертизы — разные выводы

Первую экспертизу провело Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Его специалисты сочли, что помощь в роддоме и детской больнице была оказана в полном объеме.

В заключении также отмечались сопутствующие заболевания, включая острый лимфобластный лейкоз.

Семья не согласилась с результатами. По словам родителей, после смерти дочери они узнали об отмене уголовных дел со ссылкой на это заключение и организовали независимую экспертизу.

Специалисты на этот раз пришли к другим выводам. Они связали травмы ребенка с действиями медиков и указали, что применение приема Кристеллера могло привести к ним. Кроме того, эксперты отметили нарушения при установке пупочного катетера и продолжительности его использования.

После этого было возбуждено новое дело о причинении тяжкого вреда здоровью Есении. В постановлении говорится о наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Другие родители тоже добиваются проверки

Дарья Провоторова, чей сын Роберт родился в том же учреждении через девять дней после Есении, также рассказала о давлении на живот и использовании вакуум-экстракции.

После рождения мальчику потребовалась реанимация. Впоследствии у него диагностировали тяжелое гипоксически-ишемическое поражение мозга, переломы трех ребер, кровоизлияния и повреждение плечевого сплетения. Ребенок не может самостоятельно сидеть и жевать, ему необходимо медицинское оборудование.

О последствиях тяжелых родов сообщила и Марина Осауленко. Ее сын Ярослав получил травмы, а ей самой потребовалась сложная операция из-за разрыва мочевого пузыря.

По словам женщины, иск о возмещении ущерба был подан в апреле 2025 года. В ноябре суд определил необходимость экспертизы в Ростове за счет роддома. Медучреждение обжаловало это решение, и разбирательство затянулось.

Что говорят о приеме Кристеллера

В ответе на запрос «Известий» по поводу приема Кристеллера Минздрав России указал, что он не рекомендуется для рутинного применения из-за отсутствия доказательств эффективности и риска серьезных осложнений.

Акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе подчеркнул, что отсутствие приема в клинических рекомендациях является осознанным решением. По его оценке, использование такого метода может рассматриваться как дефект медицинской помощи.

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева пояснила, что чрезмерное механическое воздействие во время родов способно привести к тяжелым повреждениям у матери и ребенка. Она также напомнила о случаях возбуждения уголовных дел после применения приема Кристеллера.

Претензии к учреждению возникали и раньше

«Известия» также обратили внимание на результаты проверки Росздравнадзора, проведенной в роддоме в 2020 году.

Тогда ведомство выявило отсутствие маммографического кабинета в женской консультации и направление пациенток на платные исследования в клинику «Генезис», расположенную в том же здании.

По данным издания, как минимум два акушера-гинеколога указаны в списках специалистов обоих учреждений.

Журналисты направили запрос в роддом № 2. К моменту публикации материала ответ не поступил.

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