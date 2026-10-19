Собянин: речные электросуда и причалы в Москве готовят к зиме

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Для бесперебойного сообщения на Москве-реке задействуют четыре ледокола.

Собянин: электросуда и причалы готовят к зиме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Столичные речные электросуда и плавучие причалы проходят подготовку к зимнему периоду. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Чтобы транспортное сообщение на Москве-реке зимой работало без перебоев, задействуют четыре ледокола. Специалисты проверяют все системы жизнеобеспечения, в том числе отопление и вентиляцию, автоматические двери и климат-контроль. Тщательно обследуют металлические корпуса на коррозию и другие повреждения.

«Все электросуда имеют усиленный корпус и ледовый класс „Лед-20“, они могут ходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров», — приводит слова мэра телеканал.

До начала декабря водолазы проверят инфраструктуру: осмотрят крепления плавучих причалов и понтонных переходов к ним, а также механизмы, которые сдерживают колебания причала на воде.

Сейчас в столице действуют четыре регулярных маршрута речного электротранспорта. Их обслуживают 31 судно и 25 плавучих причалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Москвы завершили строительство дороги, которая связала Каширское шоссе с Елецкой улицей. В Проектируемом проезде № 963 обустроили удобные тротуары, освещение и пять остановок.

Помимо этого, появился новый въезд к жилому комплексу на Ясеневой улице — Проектируемый проезд № 1. Также построили участок дорожной сети, необходимый для обслуживания отстойно-разворотной площадки городского транспорта со стороны Каширского шоссе.

Все работы заняли менее года, их завершили раньше намеченного срока. Реализация отвечает целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:28
ИИ-помощника для проходящих ЭКО женщин разработали в России
20:21
«Завтра мы едем домой»: выпавшего из окна мальчика выписали из больницы
20:14
«Будем по пальцам пересчитывать»: Безруков о будущем кино, снятом на природе
20:14
Убийство и хлопья: две женщины зарезали подругу и пошли завтракать
20:00
Бу! Испугался? Почему мы кричим от страха и как это действует на окружающих
19:49
План провалился: мужчина обратился к ИИ за юридическим советом после убийства

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
На волоске: прохожие поймали выпавшего из окна мальчика в Москве
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео