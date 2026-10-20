Почти на 20% больше: какую икру россияне стали покупать чаще

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 20 0

Исследования показывают, что соотечественники уже начали готовиться к Новому году.

Какую икру чаще всего покупают в России

Фото: © Getty Images/Vespa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Икра минтая стала самой популярной в выборе россиян

Покупатели в России за год стали брать белую икру минтая, сельди и трески почти на пятую часть чаще, показал анализ центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которым поделились журналисты РИА Новости.

Сравнив чеки за девять месяцев текущего и прошлого года, эксперты насчитали на 19% больше покупок — при том что килограмм такого деликатеса обходится в среднем в 759 рублей.

Разобрали аналитики и каждую разновидность отдельно. Рекордсменом стал минтай: его икру расхватывают на 22% активнее, чем год назад. Икра трески прибавила 19%, сельди — 15%. Цена за килограмм составила 857, 750 и 920 рублей соответственно.

В центре «Чек Индекс» связывают такую динамику с тем, что покупатели переключаются на более бюджетные варианты к праздничному столу. Продажи растут и в штуках, и в деньгах, а пальма первенства принадлежит минтаю: на него приходится свыше четверти всех покупок в штучном выражении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую верхнюю одежду лучше выбрать на зиму и чем важнее всего руководствоваться при покупке вещей на холодный сезон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+6° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
Почти на 20% больше: какую икру россияне стали покупать чаще
3:39
«Большая честь»: Басков ответил на телеграмму Путина
3:28
«Я плакала неделю»: Алла Довлатова тяжело пережила решение сына
2:41
«Дайте мне дожить»: Дибров о свадьбе бывшей жены с Товстиком
2:08
«Космический буллинг»: как «Космос-2612» перехватил спутник Iceye
1:56
Наследственный вопрос: чтеца старообрядческой церкви убил родной дядя в Подмосковье

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Легенды, новые звезды и тысячи бриллиантов: как прошел показ Victoria's Secret
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео