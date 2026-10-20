Вздутие вместо сладкого: чем опасны продукты с пометкой «без сахара»

Подсластители в продуктах «без сахара» могут вызвать диарею и вздутие

Маркировка «без сахара» может создавать впечатление, что продукт полностью безопасен и подходит для употребления в любых количествах. Однако вместо сахара в его составе нередко присутствуют подсластители, которые у некоторых людей способны спровоцировать диарею, вздутие, газообразование и тяжесть в животе. Об этом Газета.ру рассказала гастроэнтеролог Дарья Липовая.

По словам специалиста, наиболее часто подобные реакции вызывают сахарные спирты — сорбит, ксилит и мальтит. Они перевариваются не полностью и способны притягивать воду в кишечник, из-за чего у чувствительных людей появляются вздутие, повышенное газообразование и диарея.

Не всегда хорошо переносятся и другие популярные подсластители. Стевия и сукралоза в отдельных случаях могут стать причиной вздутия, газообразования или дискомфорта в животе. Эритрит обычно переносится легче, однако и на него возможна индивидуальная реакция, особенно при употреблении большого количества продукта.

При этом, подчеркнула врач, один напиток или продукт с маркировкой «зеро» необязательно причинит вред. Риск возрастает, если подобные продукты становятся постоянной частью рациона и воспринимаются как полностью безопасная альтернатива сладкому.

Липовая рекомендует в первую очередь сокращать количество скрытого сахара в повседневных продуктах, включая соусы, готовые завтраки, йогурты и напитки. Для утоления жажды гастроэнтеролог советует выбирать обычную воду.

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