Погребняк заявила, что ее сын полтора года не менял штаны

Старший сын блогера Марии Погребняк полтора года не менял штаны. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv на показе Никиты Карстена в театре Маяковского.

«Я говорю: «Пойдем оденемся, уже осень, нужно гардероб поменять». Он говорит: «Пойдем». И приходит в штанах, которым уже полтора года. Они все в катушках. Я говорю: «Ты че мать позоришь?» — поделилась Мария Погребняк.

В ответ на претензию родительницы, молодой парень заявил, что ему в этих штанах комфортно, удобно и хорошо.

«Мне кажется, им (детям. — Прим.ред.) во всем удобно. Для них самое главное, чтобы я их не переодевала», — сказала Мария Погребняк.

По словам блогера, ее дети — не модники. Наоборот, они просят мать покупать им лишь спортивную одежду, так как в ней удобно.

У Марии Погребняк четверо сыновей. Трое старших — Артем, Павел и Алексей — родились в браке с футболистом Павлом Погребняком. А младший сын Владимир появился на свет осенью 2024 года от бизнесмена Игоря Головинского.

Ранее Мария Погребняк публично поддержала певицу Анну Седокову, которая заявила, что ее бывший супруг Янис Тимма поднимал на нее руку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.