Всем на прививку: в России продолжается рост заболеваемости гриппом

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

Специалисты отмечают: перенесенное заболевание не заменяет вакцинацию.

Роспотребнадзор: подъем заболеваемости гриппом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Роспотребнадзор сообщил о продолжающемся росте заболеваемости гриппом

В России продолжается рост заболеваемости гриппом. Об этом проинформировал Роспотребнадзор.

По данным ведомства, на 42-й неделе 2026 года в стране выявили свыше 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Одновременно вакцинацию прошли более 25,7 миллиона человек.

В ведомстве отметили, что прививочная кампания идет активно, что позволяет формировать иммунную прослойку среди населения. Специалисты напоминают о важности своевременной вакцинации, особенно для групп риска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесенная гриппозная инфекция не может заменить прививку. Естественная иммунная защита формируется только к тому штамму, который стал причиной заболевания.

Вакцинация запускает иммунный ответ, сходный с реакцией на реальное заражение, однако сама инфекция при этом не развивается.

После болезни человек не приобретает защиты от всех вариантов гриппа, циркулирующих в настоящее время. Невосприимчивость к возбудителю перенесенной инфекции не гарантирует защиту от других штаммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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