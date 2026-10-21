«Не подозревал, насколько важно»: почему принц Гарри с женой вернулись в Британию

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 31 0

Подробного плана переезда у супругов не было.

Почему принц Гарри и Меган Маркл вернулся в Британию

Фото: www.globallookpress.com/ Josh Stanyer

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Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию из-за детей

Образование детей и желание проводить больше времени рядом с близкими стали важными причинами переезда принца Гарри и Меган Маркл из США в Великобританию. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью GQ.

Супруги вернулись в августе вместе с семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. По словам Гарри, возможность отправить детей в британскую школу оказалась для него значимее, чем он ожидал.

«Возможности для семьи, возможность отдать детей в британскую школу — все это очень много для меня значит. Я и не подозревал, насколько это важно для меня», — признался он.

Принц подчеркнул, что не противопоставляет британское образование американскому. Он считает ценным сам опыт жизни и учебы в разных странах.

«Я не критикую американские школы, но считаю, что для детей семи и пяти лет очень важно иметь возможность сравнивать и получать два совершенно разных культурных опыта», — пояснил Гарри.

Еще одной причиной возвращения стало желание познакомить детей с местами своего детства. После шести лет в Калифорнии коротких поездок на родину ему было недостаточно. Теперь семья может чаще общаться с родственниками, друзьями и их детьми.

При этом, по признанию принца, подробного плана переезда у супругов заранее не было. Решение приняли, когда появилась подходящая возможность.

Гарри также выразил надежду на перемены в отношениях с британской прессой. Он признал, что прежние конфликты не исчезли, но хотел бы оставить часть разногласий позади.

По сообщениям СМИ, супруги сохранили особняк в Монтесито. В Великобритании семья пока живет в доме друга в Котсуолдсе и рассматривает варианты приобретения собственной недвижимости.

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