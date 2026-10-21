Солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов впервые стал отцом
Артист назвал пополнение «результатом 14 лет любви» — супруги вместе с подросткового возраста и поженились лишь в 2023-м.
Фото: legion-media/Persona Stars/053
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У солиста «Комнаты культуры» Жени Трофимова родился сын
Солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов стал отцом. Об этом артист и его жена София сообщили в социальных сетях.
Они опубликовали уютные осенние снимки, сделанные еще во время беременности.
«Результат 14 лет любви. 18 октября на свет появился Сашенька, ну или Александр Евгеньевич», — написал Трофимов.
Женя и София познакомились еще подростками. Влюбленные прошли вместе путь от первых отношений до музыкального успеха Трофимова, а в сентябре 2023 года официально поженились.
Молодые родители пока не торопятся знакомить поклонников с малышом: Женя и София поделились только кадрами с домашними животными, сделанными еще в период беременности.
Напомним, Женя Трофимов выступает солистом группы «Комната культуры». Широкую известность ему принес хит «Поезда». Среди других популярных композиций исполнителя — «Самолеты», «Привет» и «Ночь».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юлианна Караулова рассказала об отказе от загородного дома ради более частого общения с сыном. По словам артистки, квартира для нее удобнее. Караулова пояснила, что загород она считает великолепным вариантом, однако при ее нынешнем темпе жизни это, по крайней мере сейчас, определенного рода блажь. Причина — значительные затраты времени на логистику и дорогу, которое можно было бы использовать продуктивнее. Как минимум, отметила певица, она могла бы чаще видеть ребенка, что и делает в настоящее время.
Караулова стала матерью в 33 года: в мае 2021-го у нее родился первенец Александр, которому весной исполнилось пять лет.
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