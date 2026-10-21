Ягода для здоровья: как клюква помогает при цистите

Биотехнолог Желянина: клюква помогает снизить риск повторного цистита

Клюква помогает снизить риск повторных инфекций мочевыводящих путей, однако не заменяет лечение. О свойствах северной ягоды изданию «Доктор Питер» рассказала биотехнолог, эксперт по питанию и активному долголетию Елена Желянина.

Главный интерес исследователей вызывают проантоцианидины — растительные соединения, содержащиеся в ягоде. Они способны препятствовать прикреплению кишечной палочки Escherichia coli к клеткам слизистой мочевыводящих путей. Эта бактерия относится к наиболее распространенным возбудителям инфекций мочевого пузыря.

В 2024 году журнал «Экспериментальная и клиническая урология» опубликовал обзор специалистов Сеченовского университета и Института иммунологии ФМБА России. Авторы проанализировали 64 научные публикации, включая 12 отечественных исследований, посвященных профилактике инфекций мочевыводящих путей.

Предполагаемый механизм действия клюквы отличается от распространенного представления о пользе кислых ягод. Ее компоненты не уничтожают бактерии напрямую, а могут мешать микроорганизмам закрепляться на слизистой оболочке.

Дополнительные данные представлены в обзоре международной исследовательской группы, обновленном в 2023 году. В него вошли 50 исследований с участием 8857 человек.

У женщин с повторными инфекциями мочевыводящих путей продукты из клюквы, вероятно, снижали риск симптомной инфекции, подтвержденной посевом мочи. В восьми исследованиях с участием 1555 женщин относительный риск оказался примерно на 26% ниже.

Свежая ягода, морс или добавки

Клюкву употребляют в свежем и замороженном виде, добавляют в каши и йогурты, используют для приготовления морсов и соков. При выборе готовых напитков стоит обращать внимание на содержание сахара. Концентраты также различаются по составу, поэтому надпись «экстракт клюквы» сама по себе не гарантирует определенного результата.

При появлении жжения во время мочеиспускания, частых позывов или боли внизу живота необходимо обратиться к врачу. Если симптомы сопровождаются повышенной температурой, ознобом, тошнотой или болью в боку и пояснице, медицинская помощь требуется без промедления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хурма влияет на уровень железа в крови. В составе фрукта есть вещества, которые по-разному воздействуют на усвоение этого микроэлемента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.