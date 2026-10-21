Дым и сгоревшие авто: кадры последствий ночной атаки на Луганск

|
Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 35 0

Корреспондент «Известий» показал сгоревшие автомобили, обломки беспилотников и работу ПВО.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Корреспондент «Известий» показал последствия атаки беспилотников на Луганск

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин снял последствия массированной атаки беспилотников на Луганск, которая произошла в ночь на 21 октября. На опубликованных кадрах видны сгоревшие гражданские автомобили, обломки беспилотников и сильное задымление.

По словам Зименкина, на улице Коцюбинского после налета стоял едкий дым, а запах гари ощущался на значительном расстоянии. Журналист показал две гражданские машины, которые, по его словам, загорелись и сгорели за считаные секунды. Рядом он обнаружил фрагменты двигателя и деревянный пропеллер, предположительно принадлежавшие беспилотнику.

«Тут уже дышать просто невозможно. Дым едкий очень», — рассказал корреспондент.

Зименкин также сообщил о продолжающейся атаке. Во время съемки в городе звучали сирены, а над Луганском были слышны взрывы. По наблюдениям журналиста, системы противовоздушной обороны перехватывали воздушные цели непосредственно над городом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ночной атаки повреждено здание Луганской телефонной компании в центре города. Во время удара внутри находилась дежурная смена сотрудников. Часть специалистов успела покинуть помещение, однако, по предварительным данным, под завалами могут оставаться люди.

Помимо Луганска, под удар попали жилые дома, грузовые автомобили, гражданские и коммунальные объекты в Красном Луче, Лисичанске, Первомайске, а также в нескольких муниципальных округах республики.

Дежурные расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили над территорией региона около 50 воздушных целей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
Лера Кудрявцева взорвалась из-за сообщений «Привет» и «Как дела?»
14:10
Дым и сгоревшие авто: кадры последствий ночной атаки на Луганск
14:05
Ягода для здоровья: как клюква помогает при цистите
13:51
«Элементы всеобъемлющей мирной рамки»: с чем Уиткофф приехал в Санкт-Петербург
13:40
«Все остальное второстепенно»: какое правило Людмилы Гурченко переняла Зара
13:30
НАБУ проводит обыски у главы Нацбанка Украины Пышного

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
От Архангельска до Алтая: Газманов рассказал о поисках забытых песен
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео