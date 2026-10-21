Дым и сгоревшие авто: кадры последствий ночной атаки на Луганск

Корреспондент «Известий» показал последствия атаки беспилотников на Луганск

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин снял последствия массированной атаки беспилотников на Луганск, которая произошла в ночь на 21 октября. На опубликованных кадрах видны сгоревшие гражданские автомобили, обломки беспилотников и сильное задымление.

По словам Зименкина, на улице Коцюбинского после налета стоял едкий дым, а запах гари ощущался на значительном расстоянии. Журналист показал две гражданские машины, которые, по его словам, загорелись и сгорели за считаные секунды. Рядом он обнаружил фрагменты двигателя и деревянный пропеллер, предположительно принадлежавшие беспилотнику.

«Тут уже дышать просто невозможно. Дым едкий очень», — рассказал корреспондент.

Зименкин также сообщил о продолжающейся атаке. Во время съемки в городе звучали сирены, а над Луганском были слышны взрывы. По наблюдениям журналиста, системы противовоздушной обороны перехватывали воздушные цели непосредственно над городом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ночной атаки повреждено здание Луганской телефонной компании в центре города. Во время удара внутри находилась дежурная смена сотрудников. Часть специалистов успела покинуть помещение, однако, по предварительным данным, под завалами могут оставаться люди.

Помимо Луганска, под удар попали жилые дома, грузовые автомобили, гражданские и коммунальные объекты в Красном Луче, Лисичанске, Первомайске, а также в нескольких муниципальных округах республики.

Дежурные расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили над территорией региона около 50 воздушных целей.

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