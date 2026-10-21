Пьяный водитель в Кузбассе пытался скрыться от полиции вброд через реку

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Норма алкоголя в крови у нарушителя была превышена в полтора раза.

Фото, видео: MAX/"Полиция Кузбасса"; 5-tv.ru

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Кадры из Кузбасса, где пьяный лихач попытался скрыться от полицейских через реку. Инспекторы заметили на дороге непристегнутого водителя. Требования остановиться он проигнорировал и только прибавил газу.

Когда стало ясно, что от погони не уйти, нарушитель бросил машину, перебрался на другой берег вброд и убежал в лес. Прятался он недолго и вскоре вернулся к автомобилю, где его и задержали. Проверка показала: уровень алкоголя превышает норму в полтора раза. Теперь гонщику лишится прав и заплатить штраф — почти 70 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красном Селе в Петербурге нетрезвый водитель иномарки врезался в памятник воинской славы. В полицию поступило сообщение о ДТП на проспекте Ленина, 103: автомобиль Volkswagen Passat совершил наезд на бордюрный камень монумента, после чего врезался в его лестницу.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции, он оказался пьян. За совершенное нарушение мужчине грозит административный арест до 30 суток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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