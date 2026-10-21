«Новая глава»: лазертаг официально признали видом спорта в России

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Его нормативы вошли в Единую всероссийскую классификацию.

Лазертаг официально стал видом спорта в России

Фото: legion-media/Iakov Filimonov

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Лазертаг официально признали видом спорта в России

Министерство спорта России официально признало лазертаг спортивной дисциплиной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Федерация лазерного боя России успешно прошла государственную аккредитацию.

«Это событие открывает новую главу в развитии дисциплины: теперь турниры имеют официальный статус, а лазертаг стал полноценной частью большой спортивной семьи страны», — говорится в сообщении.

С момента признания лазертага его нормативы вошли в Единую всероссийскую спортивную классификацию. Участники получили возможность системно подтверждать мастерство и оформлять официальные разряды. Соревнования будут проводить по регламентированным правилам, а судьям предстоит проходить обязательную аккредитацию.

Лазертаг представляет собой командную военно-тактическую игру. В ней применяется безопасное лазерное оружие и сенсоры, которые фиксируют попадания. Датчики крепятся на жилетах, касках либо повязках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на мировом первенстве в Роттердаме российские гимнасты заняли второе место в командном многоборье и получили путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

В состав команды вошли Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин и Илья Заика; запасным был заявлен Мухаммаджон Якубов. Их результат составил 250,329 балла. Первыми стали японские спортсмены с 251,928 балла, третье место заняла команда Китая — 249,193.

Мировое первенство в Роттердаме проходит с 17 по 25 октября и служит квалификационным турниром к Играм-2028 в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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