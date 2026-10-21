«Жест доброй воли»: Песков про освобождение Хаббарда

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Президент США просил российского лидера о принятии данного решения.

Дмитрий Песков про освобождение Хаббарда

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Песков назвал освобождение Хаббарда жестом доброй воли

Президент России Владимир Путин освободил гражданина США Стивена Хаббарда в качестве жеста доброй воли. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналистов заинтересовало, стоит ли ждать от Вашингтона в ответ на возвращение на родину 73-летнего Хаббарда освобождения кого-то из осужденных в США россиян, или это решение Путина было односторонним и принято из гуманитарных соображений.

«Это жест доброй воли», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спецпсланник США Стивен Уиткофф поблагодарил президента России за освобождение гражданина Соединенных Штатов. Также он передал слова благодарности от сына Хаббарда.

Мужчина был осужден на шесть лет и десять месяцев колонии за наемничество. Хаббард в 2022 году подписал контракт с ВСУ и попал в плен к российским военным.

Встреча Уиткоффа и Путина прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

С просьбой освободить их гражданина президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обращался к российскому лидеру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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