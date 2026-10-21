Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американца Хаббарда

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 63 0

Гражданин США, осужденный в России за наемничество, уже находится в аэропорту Пулково.

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Спецпосланник США Стиво Уиткоффо поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение гражданина Соединенных Штатов Стивена Хаббарда. Встреча лидера РФ и представителя США проходит в Санкт-Петербурге.

«Я хотел бы сказать, что несколько дней назад я встречался с его сыном, он является священником в церкви, и мы с ним переговорили. И я благодарю вас за освобождение его отца», — заявил спецпредставитель президента США.

Хаббард уже прибыл в аэропорт Пулково, откуда отправится на Родину. Во время военных действий в зоне СВО он попал в плен российской армии как наемник.

На территорию Украины из Штатов он приехал в 2014 году. В 2022-м Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм. После задержания был осужден за наемничество на шесть лет и десять месяцев колонии. В США считали, что эти меры были приняты незаконно, и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину, чтобы 73-летнего иностранного гражданина освободили.

В 2025 году Хаббард подавал прошение на условно-досрочное освобождение, но суд ему отказал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин начал встречу с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры проходят в Константиновском дворце. Главной темой обсуждения является урегулирования украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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