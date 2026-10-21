Собянин: новую дорогу-связку построили на западе Москвы

Новую дорогу-связку построили на западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Он уточнил, что данная дорога соединила Родниковую и Волынские улицы. Кроме того, появились связи между улицами Родниковой, Авиаторов, Волынской и Проектируемым проездом № 6492. Также это повысило транспортную доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино и станций «Солнцево» и «Говорово» Солнцевской линии метро.

Глава города добавил, что на этой дороге по одной полосе в оба направления. Ее появление позволило открыть подъезд к жилым комплексам и объектам инфраструктуры.

В рамках проекта были построены проектируемые проезды № 1153, № 1157 и участок Проектируемого проезда № 1158. Также были реконструированы участки улицы Родниковой и Проектируемого проезда № 1158. Еще по обе стороны от магистрали сделали тротуары и пять современных остановочных павильонов, уточнил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что строительство соединительной дороги между Каширским шоссе и Елецкой улицей завершено на юге Москвы.

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