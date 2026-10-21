Собянин: новую дорогу-связку построили на западе Москвы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Ее появление позволило открыть подъезд к жилым комплексам и объектам инфраструктуры.

Новая дорога на западе Москвы

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новую дорогу-связку построили на западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Он уточнил, что данная дорога соединила Родниковую и Волынские улицы. Кроме того, появились связи между улицами Родниковой, Авиаторов, Волынской и Проектируемым проездом № 6492. Также это повысило транспортную доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино и станций «Солнцево» и «Говорово» Солнцевской линии метро.

Глава города добавил, что на этой дороге по одной полосе в оба направления. Ее появление позволило открыть подъезд к жилым комплексам и объектам инфраструктуры.

В рамках проекта были построены проектируемые проезды № 1153, № 1157 и участок Проектируемого проезда № 1158. Также были реконструированы участки улицы Родниковой и Проектируемого проезда № 1158. Еще по обе стороны от магистрали сделали тротуары и пять современных остановочных павильонов, уточнил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что строительство соединительной дороги между Каширским шоссе и Елецкой улицей завершено на юге Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
82.89
0.04 93.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Польша отправила на границу с РФ очередную партию танков «Черная пантера»
17:16
Собянин: новую дорогу-связку построили на западе Москвы
17:15
Должна быть химия: почему Заре непросто выбрать партнера для дуэта
17:10
Обновляем стены без обоев: как сделать гипсовую плитку для декора своими руками
17:00
Проклятие Аиды Ведищевой: за что судьба наказала исполнительницу песни «Помоги мне»
16:55
«Обезьянье сказочное свинство»: номер Толкалиной в Африке разгромили бабуины

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
«Ценю только одно»: SHAMAN назвал главное мужское качество
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео