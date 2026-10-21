Внимание всего мира было обращено к Петербургу, где проходила встреча Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Она продлилась около трех часов.

Накануне в Осло американцы встречались с Зеленским и европейскими представителями, а сегодня привезли результаты этих обсуждений в Москву. Уиткофф заявил о подвижках и надежде приблизиться к прекращению огня.

В Кремле подчеркивают: устойчивое соглашение требует детальной проработки, а не только политических заявлений. За ходом беседы наблюдал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий. Он тоже находился в Петербурге.

Стивен Уиткофф несколько раз повторил, как рад видеть российского президента. Владимир Путин ответил взаимностью. Это уже восьмая встреча с американским посланником, и новая точка на дипломатической карте — Константиновский дворец.

«Уважаемый господин Уиткофф, мы очень рады вас видеть на этот раз в Санкт-Петербурге. Знаю, что вчера у вас состоялась встреча в Норвегии. И, конечно, мне было бы интересно узнать о результатах этой встречи», — сказал президент России Владимир Путин.

«Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и я хотел бы сказать, что есть подвижки вперед. Я надеюсь, что действительно у нас создался необходимый задел для того, чтобы успешно прийти к завершению огня в украинско-российском конфликте», — сказал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Петербург сегодня — важнейший дипломатический узел. Сюда Стивен Уиткофф прибыл из норвежского Осло, где встречался с Зеленским и европейцами. Обсуждали то, что теперь называют «элементами всеобъемлющей мирной рамки». Но главным элементом, безусловно, остается позиция России.

Оснований полагать, что она изменилась, нет. И это, судя по всему, за океаном хорошо понимают. Пока в Норвегии шли переговоры, Трамп разъяснял прописные истины: каждое следующее предложение для Киева и его кураторов хуже предыдущего.

«Россия хочет довести дело до конца. Вот что происходит. Россия — это огромная машина: она просто неумолимо движется вперед. Она заняла очень большую территорию. Можно спорить о том, как идут дела у Украины. Но под контролем России — все больше и больше земель, неделя за неделей», — сказал президент США Дональд Трамп.

То есть Зеленскому и европейцам пора трезво оценить реальность, пока еще хоть что-то предлагают. По данным Axios, на встрече в Осло обсуждали гарантии безопасности Киеву, план послевоенного развития. Утопающим снова бросают спасательный круг. И за это, как объясняет Путин, надо благодарить гуманизм американской администрации.

«Знаю, что президент Трамп уделяет особое внимание, прежде всего, по гуманитарным соображениям. И в разговорах, в том числе в последнем разговоре по телефону, делал упор на то, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду, прежде всего, потери среди личного состава с обеих сторон. Речь, конечно, не только о потерях среди военнослужащих, но и о страданиях мирного, гражданского населения», — сказал президент России Владимир Путин.

Главу киевского режима это вряд ли волнует, война для него — средство выживания. Вместо устойчивого мира в Норвегии он снова требовал энергетическое перемирие, пытался навязать идею трехстороннего саммита с лидерами России и США. Но Трамп его осек.

— Обязательно ли Зеленскому и Путину находиться в одной комнате для того, чтобы принять мирное соглашение?

— Им не обязательно находиться в одной комнате. Думаю, можно сделать это иначе, — сказал президент США Дональд Трамп.

Как именно, пояснил Уиткофф. Вашингтон предлагает возобновить трехсторонние переговоры на техническом уровне.

«Это могли бы быть представители технических групп специалистов, с которыми вы детально обсуждали эти вопросы, даже если сегодня у нас не будет возможности добиться какого-то окончательного ответа и решения по этому вопросу», — сказал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

То есть полноценное мирное соглашение сначала должно быть детально проработано. Это именно то, о чем давно говорили в Москве. Выходит, Россия и США могут договариваться. Еще один пример — дизельная сделка.

«Я также хотел бы вас поблагодарить за ваши решения, которые вы приняли по отмене запрета, который касался экспорта дизельного топлива, которое теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках», — сказал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

«Что касается дизеля, то после объявления с обеих сторон о том, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках на 5-6% цены сразу упали на дизель. Мы готовим к отгрузке сразу несколько судов прямо сейчас, танкеров. Первый танкер уйдет через два-три дня, 40 тысяч тонн, и пойдут один за одним», — сказал президент России Владимир Путин.

В открытой части встречи Путин, к тому же, предложил в целом подумать над восстановлением двусторонних отношений и экономического сотрудничества. Москва могла бы помочь Вашингтону с урегулированием войны на Ближнем Востоке. Много вопросов, которые лидеры, вполне вероятно, смогут обсудить лично — на ноябрьском саммите АТЭС в Китае.

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