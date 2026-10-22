Трамп назвал текущий момент «самым близким» к завершению конфликта на Украине

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 25 0

По словам президента США, боевые действия удастся остановить раньше, чем ожидалось.

Что сказал Трамп про прекращение боевых действий на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo-Pool via CNP

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Трамп: конфликт на Украине ближе всего к завершению

Конфликт на Украине находится, возможно, ближе всего к завершению, заявил президент США Дональд Трамп.

«На днях я беседовал с президентом России Владимиром Путиным — как я уже упоминал ранее — о прекращении конфликта на Украине; кстати, мне кажется, мы приближаемся к этому (урегулированию. — Прим. ред.) — возможно, сейчас мы ближе всего к решению, чем когда-либо», — сказал Трамп в ходе круглого стола по борьбе с кибермошенничеством и киберпреступностью в Белом доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры по Украине, прошедшие в Санкт-Петербурге и Осло. По его словам, встреча с Путиным была нужна, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским, и обсудить рамочные условия мирного соглашения.

Владимир Путин на встрече со Уиткоффом в Санкт-Петербурге поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине. По словам российского лидера, американский президент уделяет этому вопросу особое внимание прежде всего по гуманитарным соображениям и в последнем телефонном разговоре подчеркивал необходимость завершения конфликта ради прекращения гибели людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Трамп назвал текущий момент «самым близким» к завершению конфликта на Украине

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