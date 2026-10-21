Уиткофф: переговоры по Украине в Петербурге и Осло были конструктивными

Работа над организацией трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины продолжается, а переговоры по украинскому урегулированию, прошедшие в несколько этапов в Осло и Санкт-Петербурге, были конструктивными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«Эти обсуждения были конструктивными и будут продолжены в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне», - отметил спецпредставитель Трампа.

Уиткофф сообщил, что на встрече с Путиным в северной столице удалось не только закрепить прогресс, достигнутый ранее в Осло, но и подробно обсудить контуры будущего мирного соглашения.

Уиткофф отметил, что предстоит еще много работы по урегулированию. По словам Уиткоффа, Трамп полностью привержен идее прекращения боевых действий в ближайшем будущем и достижения мира ради будущих поколений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин выразил благодарность Трампу за неравнодушие к проблеме разрешения конфликта на Украине. По словам президента России, глава Белого дома в последнем телефонном разговоре делал акцент на том, что конфликт на Украине нужно завершить, чтобы люди перестали погибать.

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