Собянин сообщил о ликвидации уже 163 беспилотников
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости
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Собянин сообщил о ликвидации уже 163 беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи отразили атаку 163 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Первое предупреждение об опасности — прилет пяти БПЛА — глава города опубликовал в 02:17 по московскому времени. Последнее было опубликовано в 04:00 — он заявил о ликвидации 73 беспилотников.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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