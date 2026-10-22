Собянин сообщил о ликвидации уже 163 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи отразили атаку 163 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое предупреждение об опасности — прилет пяти БПЛА — глава города опубликовал в 02:17 по московскому времени. Последнее было опубликовано в 04:00 — он заявил о ликвидации 73 беспилотников.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



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