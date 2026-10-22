Собянин сообщил о ликвидации уже 163 беспилотников

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 12 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин сообщил о ликвидации уже 163 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи отразили атаку 163 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое предупреждение об опасности — прилет пяти БПЛА — глава города опубликовал в 02:17 по московскому времени. Последнее было опубликовано в 04:00 — он заявил о ликвидации 73 беспилотников.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. 

новость дополняется

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:07
Собянин сообщил о ликвидации уже 163 беспилотников
4:04
«Суд оценивает действия»: адвокат назвал ошибку в тактике защиты Чекалина
3:47
Нет снега — нет спячки: медведи в Красноярском крае ещё активны
3:32
«Призрачная свадьба»: зачем похитили прах Аниты Муй
3:15
Экс-детектив нью-йоркской полиции обвинен в убийстве после перестрелки на мосту
3:00
«Элиты работают в плюс»: как семья украинского террориста Бровди* устроилась в ЕС

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки
От Афин ждут предложений. В Брюсселе стартует экстренный саммит ЕС

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео