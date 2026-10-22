Плохая примета может сорвать отпуск: раскрыты суеверия россиян

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 32 0

Перед поездкой туристы используют целый набор ритуалов.

Названы самые популярные приметы перед поездкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самой популярной традицией перед путешествием среди россиян оказалось «присесть на дорожку»: ее соблюдают 81% респондентов, верящих в приметы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сервис «Островок».

Исследование провели среди 1,85 тысячи российских туристов. Участников спросили, в какие приметы они верят и какие ритуалы соблюдают до начала и во время путешествия.

Почти половина опрошенных — 49% — смотрятся в зеркало, если после выхода из дома приходится возвращаться за забытой вещью. Еще 23% туристов предпочитают никому заранее не рассказывать о предстоящей поездке.

Некоторые путешественники стараются вообще не возвращаться за оставленными дома вещами. Другие перед отъездом наводят порядок в квартире. При этом особенно редкими оказались талисманы и определенные дни для начала путешествия: только 11% берут с собой оберег, а 8% избегают понедельника и пятницы 13-го.

Приметы иногда влияют и на сами планы. Некоторые россияне хотя бы однажды отменяли или переносили путешествие из-за плохого знака. У других подобная ситуация происходила неоднократно.

Ритуалы продолжаются и после прибытия. Туристы загадывают желания в «местах силы», бросают монеты в фонтаны и водоемы, а также прикасаются к памятникам и скульптурам, если считается, что это приносит удачу.

Перед отъездом домой некоторые путешественники мысленно благодарят место, где провели отпуск, и покупают талисман или сувенир. Среди необычных примет также называют монетку на дороге, которую не следует поднимать, одежду, надетую наизнанку для защиты от потери ориентира, и радость из-за мелкой потери как способ избежать более серьезной неприятности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Небо вспыхнуло зеленым: магнитная буря устроила световое шоу над российским севером
8:42
Юрист объяснил, могут ли Navai запретить въезд в Молдавию
8:30
Цена на бумаге и в реальности: как россияне переплачивают за квартиры
8:18
Живот растет, а ноги остаются стройными: что мешает похудеть после 40 лет
8:12
Многоквартирные жилые дома пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Воронежскую область
8:10
Паста под угрозой: макаронные фабрики Италии на грани бунта

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео