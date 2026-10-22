«Опасная задача»: ЕС готовится выбрать переговорщика для встречи с Путиным

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Европа отреагировала на визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербург.

Когда ЕС проведет встречу с Путиным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Politico: ЕС готовится выбрать переговорщика для встречи в Путиным

Среди правительств Европейского союза растет понимание того, что им, вероятно, вскоре придется назначить представителя для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на прямых переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом написало издание Politico.

«Основная проблема заключается в том, чтобы решить, кто должен взять на себя такую опасную задачу», — отметили авторы статьи.

Эта тема приобрела актуальность после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Петербург на встречу с Путиным. По ее итогам анонсировали работу над новым трехсторонним саммитом с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Президент Путин игнорирует Европейский Союз как авторитет», — отметил президент Чехии Петр Павел.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин еще не принял решения о составе российской делегации в новом раунде трехсторонних переговоров по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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