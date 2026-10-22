Песков: Путин не вручал Уиткоффу документы с российскими предложениями по Украине

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Пресс-секретарь президента предупредил, что публичное обсуждение договоренностей может навредить.

Песков опроверг передачу Уиткоффу документов по Украине

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин не вручал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу документы с российскими предложениями по украинскому урегулированию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов.

«Нет», — сказал он, уточнение представителей прессы глава кремлевской пресс-службы произнес.

Одновременно с этим Песков предупредил: публичное обсуждение договоренностей, достигнутых на встрече Путина и Уиткоффа, способно навредить.

Переговоры состоялись 21 октября в Санкт-Петербурге и продлились около трех часов. Американский переговорщик в ходе встречи выразил надежду на возобновление диалога между Россией, США и Украиной. В Северную столицу он также привез документы, в которых изложены подходы к решению украинского вопроса.

С российской стороны в переговорах участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге.

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Песков: Путин не вручал Уиткоффу документы с российскими предложениями по Украине

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