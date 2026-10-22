Символ вечной любви: сколько стоит обручальное кольцо Юлии Пересильд

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Украшение изготовлено из трех различных сплавов золота.

Сколько стоит обручальное кольцо Юлии Пересильд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Ювелир оценил обручальное кольцо Юлии Пересильд в 1,5 миллиона рублей

Обручальное кольцо актрисы Юлии Пересильд может стоить около 1,5 миллиона рублей. Такую оценку украшению дал ювелир Григорий Бакатов в беседе с KP.RU.

По его словам, украшение в виде спирали и сочетает сплавы белого, розового и желтого золота. Дизайн напоминает модель Graff-Spiral (украшение от британского дома Graff. — Прим. ред.) с бриллиантами круглой огранки. Как отметил Бакатов, похожие изделия есть у нескольких ювелирных брендов премиум-класса.

Специалист отметил, что форма кольца символизирует вечную любовь. По его оценке, украшение подобного типа может обойтись примерно в 1,5 миллиона рублей.

Актриса вышла замуж за кинооператора Михаила Милашина этим летом. О заключении брака стало известно случайно, когда Пересильд появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Сергей Дворцов предположил, что брак Юлии Пересильд может быть как историей любви, так и пиар-ходом, способным повысить интерес к актрисе и ее гонорары.

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