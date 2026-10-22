Собянин: отреставрировали памятный знак на месте первой шахты Мосметростроя

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 33 0

Чтобы почтить память рабочих, было решено восстановить объект.

Восстановили памятный знак на месте первой шахты метро

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В столице отреставрировали памятный знак, расположенный на месте первой шахты Мосметростроя. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Шахта находилась на перегоне между станциями «Сокольники» и «Красносельская» и открывала доступ к подземным выработкам, позволяя рабочим спускать вниз необходимые вещи и поднимать грунт на поверхность. Также она служила вентиляцией для подземного участка.

«Он (памятный знак) находится на Русаковской улице, 13а — именно с этого места 95 лет назад началось строительство Московского метрополитена. В декабре 1931 года здесь заложили вертикальный ствол — колодец, который проходчики пробивали до глубины заложения будущего тоннеля», — сообщил Собянин.

По словам мэра, на фасаде объекта восстановили памятную доску, установленную в 1971 году, сделали облицовку гранитом, композитными материалами, сохранив архитектурные особенности.

«Мы решили обновить эту шахту, чтобы отдать дань уважения первым метростроителям, которые работали в сложнейших условиях. Важно было сохранить исторический облик объекта и подчеркнуть преемственность поколений», — отметил глава столицы.

Также на памятном знаке расположили пять орденов, которыми был награжден Мосметрострой за разные этапы своей работы. Собянин отметил, что они символизируют вклад метростроителей в развитие транспортной системы Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хамовниках после реставрационных работ открыли историческое здание Поливановской гимназии. Этот архитектурный памятник XVIII–XIX веков на Пречистенке имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и ранее служил местом расположения частной мужской гимназии Л. И. Поливанова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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