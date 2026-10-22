«Не могла с этим смириться»: Надежда Сысоева рассказала об операции на груди

Надежда Сысоева сделала маммопластику из-за новообразования

Экс-участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала, что перенесла операцию на груди после обнаружения новообразования. Об этом она сообщила в шоу телеведущей и актрисы Иды Галич.

По словам Сысоевой, она регулярно проходит обследования, поскольку находится в группе риска: обоих родителей артистка потеряла из-за онкологических заболеваний.

«Я прохожу обследования каждые полгода. Я нахожусь в зоне риска, потому что я потеряла обоих родителей из-за рака. И я сдаю кровь каждые полгода», — рассказала она.

Во время очередного осмотра врач обнаружил у актрисы новообразование. После УЗИ и МРТ выяснилось, что оно уже достигло значительного размера, поэтому медики предложили удалить его хирургическим путем.

Сысоева пояснила, что из-за небольшого размера груди последствия операции могли быть заметны внешне, а ей этого не хотелось.

«Поэтому мне предложил мой пластический хирург. <…> Спасибо ему огромное. Предложил сделать сразу операцию, чтобы моя грудь никак не изменилась», — отметила она.

По словам Надежды, размер груди практически не изменился, однако форма стала более выраженной, в том числе в области, где удаляли новообразование. Сысоева призналась, что прежде относилась к имплантам настороженно и долго не могла смириться с необходимостью операции.

«Сам процесс, само это принятие, что у меня будут импланты, что моя грудь изменится, я очень тяжело принимала, я не могла с этим долго смириться. И это было больше страдания, что мне пришлось это сделать», — сказала она.

Восстановление после вмешательства, по словам актрисы, заняло много времени. Ей было тяжело после наркоза и ношения специальных корсетов, а в повседневных делах помогали близкие подруги.

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