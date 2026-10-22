Коммерческий директора Ксении Собчак вышел на свободу по УДО

Коммерческого директора Ксении Собчак вышел на свободу после четырех лет колонии

Коммерческого директора медиапроекта Ксении Собчак Кирилла Суханова освободили из колонии условно-досрочно. В материале судебной инстанции, суд удовлетворил соответствующее ходатайство. С материалами дела ознакомился 5-tv.ru.

Суханов провел в колонии около четырех лет. Его задержали в октябре 2022 года по делу о вымогательстве денег у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. По версии следствия, фигуранты требовали 11 миллионов рублей за удаление негативных публикаций о руководителе компании.

В феврале 2024 года Хамовнический суд Москвы приговорил Суханова к семи с половиной годам колонии. В сентябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание до пяти с половиной лет.

По этому же делу осудили бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Изначально оба получили по семь лет лишения свободы, а после апелляции сроки сократили до пяти лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка Ксения Собчак не является фигуранткой в деле о вымогательстве денежных средств.

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