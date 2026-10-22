Коммерческий директора Ксении Собчак вышел на свободу по УДО

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 18 0

Стало известно, когда Суханов выйдет на свободу.

Когда коммерческий директор Собчак выйдет на свободу

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Коммерческого директора Ксении Собчак вышел на свободу после четырех лет колонии

Коммерческого директора медиапроекта Ксении Собчак Кирилла Суханова освободили из колонии условно-досрочно. В материале судебной инстанции, суд удовлетворил соответствующее ходатайство. С материалами дела ознакомился 5-tv.ru.

Суханов провел в колонии около четырех лет. Его задержали в октябре 2022 года по делу о вымогательстве денег у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. По версии следствия, фигуранты требовали 11 миллионов рублей за удаление негативных публикаций о руководителе компании.

В феврале 2024 года Хамовнический суд Москвы приговорил Суханова к семи с половиной годам колонии. В сентябре того же года Мосгорсуд смягчил наказание до пяти с половиной лет.

По этому же делу осудили бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Изначально оба получили по семь лет лишения свободы, а после апелляции сроки сократили до пяти лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка Ксения Собчак не является фигуранткой в деле о вымогательстве денежных средств.

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