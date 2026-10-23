Роскомнадзор отказался от иска к футболисту Смолову

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 21 0

Со спортсмена могли взыскать 300 тысяч рублей.

Иск Роскомнадзора к Федору Смолову

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Роскомнадзор отказался от иска к футболисту, заслуженному мастеру спорта Федору Смолову. Об этом стало известно из материалов дела, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В списке документов Арбитражного суда Москвы по иску, который ведомство направило к спортсмену, появилось ходатайство об отказе от исковых требований.

Роскомнадзор планировал взыскать со спортсмена 300 тысяч рублей. Ведомство хотело получить положенные по закону 3% от доходов, полученных от размещения рекламы в интернете. По информации ряда СМИ, Смолов в течение года публиковал рекламные материалы на своих страницах в социальных сетях.

Федор Смолов — российский футболист, занимающий позицию нападающего. В разные годы выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». Входил в сборную России. В ее составе провел 45 матчей. Был участником чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд отказал бывшей супруге актера Виталия Гогунского Ирине Маирко в удовлетворении иска об увеличении алиментов. У экс-супругов есть общая дочь, 16-летняя певица и блоге Милана Стар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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