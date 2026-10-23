Водитель погиб, детей осматривают медики: кадры момента аварии в Екатеринбурге

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 93 0

На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Появились кадры смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Появились кадры ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем на перекрестке улиц 8 Марта и 183/а в Екатеринбурге. Видео опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Шкода“ допустил немотивированный выезд, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля скончался от полученных травм. В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. Медики осматривают 16 человек, в том числе семерых несовершеннолетних.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причины аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семь человек погибли в результате ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском муниципальном округе. По данным источника, минивэн врезался в стоявший на проезжей части грузовик, после столкновения обе машины загорелись. Причины аварии устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
«Это только начало»: адвокат назвал арест Ольги Мур «звоночком» для порноактрис
15:40
Поддержка бойцов СВО и реформа ЖКХ: Слуцкий обозначил задачи ЛДПР
15:37
В Шереметьево объявили эвакуацию пассажиров из-за воздушной тревоги
15:30
«Вам не стыдно?» — Урсула фон дер Ляйен сбежала с заседания Евросовета
15:30
«Создано нейросетью»: директор Долиной заявил, что она не рекламирует мошенников
15:21
Несколько человек погибли при стрельбе в церкви в Иордании

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Нас подставили»: Долина, Волочкова и Шаляпин оказались в центре скандала с айфонами
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео