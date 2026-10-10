Яна Лантратова обсуждает с командой Мелании Трамп помощь жителям Алешек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Из-за искусственной блокады ВСУ мирные люди испытывают нехватку продуктов, воды и лекарств.

Действительно ли Мелания Трамп хочет помочь жителям Алешек

Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсуждает с командой первой леди США Мелании Трамп помощь жителям Алешек. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам Лантратовой, Мелания Трамп ранее выразила готовность помочь городу. Сейчас стороны обсуждают доставку гуманитарных грузов и эвакуацию людей, которым срочно нужна помощь.

Омбудсмен отметила, что жители Алешек, среди которых пожилые люди, женщины и дети, испытывают нехватку продуктов, воды и лекарств.

«Основная причина гуманитарного кризиса — искусственно созданная ВСУ блокада. Постоянно находящиеся над дорогами украинские дроны и дистанционно установленные мины на трассах и тропинках не позволяют доставить помощь», — отметила Лантратова.

Она также сообщила, что из-за опасности передвижения люди вынуждены переносить продукты и другие необходимые вещи вручную или перевозить их на велосипедах. По словам омбудсмена, ранее даже автомобильная колонна волонтеров с надписью «Люди» подверглась удару.

Лантратова считает, что прекращение атак и минирования маршрутов позволило бы безопаснее доставлять гуманитарные грузы и вывозить тех, кому необходима срочная помощь.

«Для нас высший приоритет — человек, и ценность каждой человеческой жизни безусловна», — написала омбудсмен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 9 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, украинское урегулирование и двусторонние отношения.

Также речь шла о мировой энергетике: российский президент подтвердил готовность поставлять нефть и другие энергоресурсы на международные рынки, в том числе в США.

Стороны договорились продолжать личные контакты и взаимодействие между своими администрациями и ведомствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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