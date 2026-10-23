Без приглашения не войдет: откуда взялось главное ограничение для вампиров

Mental Floss: Брэм Стокер закрепил суеверия про вампиров в массовой культуре

Привычное суеверие, согласно которому вампир не может войти в дом без приглашения, получило известность благодаря роману Брэма Стокера «Дракула». Писатель объединил в нем разные поверья о сверхъестественных существах и обозначил ограничения для своего героя. Об этом сообщило Mental Floss.

Само представление о том, что злому духу или дьяволу необходимо разрешение, чтобы переступить порог, встречалось в древних традициях разных народов. Стокер использовал этот мотив как одну из слабостей вампира.

При этом приглашение не требовалось получать каждый раз. Однажды допущенный в жилище кровопийца мог возвращаться по своему желанию.

«Он не может войти в дом, пока кто-нибудь из домочадцев не пригласит его, хотя потом он может приходить, когда пожелает», — говорится в романе.

До литературных вампиров европейцы боялись предполагаемых кровопийц как реальной угрозы. В XVII веке к расследованию таких случаев привлекали чиновников и врачей. Могилы подозреваемых замуровывали, а останки извлекали и уничтожали. Позднее эти страхи стали основой художественных произведений.

Важным этапом стала повесть Джона Полидори «Вампир», вышедшая в 1819 году. Она помогла сформировать образ опасного аристократа-кровопийцы.

В 1872 году появилась «Кармилла» Джозефа Шеридана Ле Фаню — история молодой женщины, сблизившейся с вампиром. Однако именно опубликованный в 1897 году «Дракула» особенно сильно повлиял на последующие книги и экранизации.

Готовясь к работе, Стокер составил не менее ста страниц заметок, обращаясь к историческим событиям, сказкам и мифам. Его герой получил целый набор способностей: превращение в животных, умение взбираться по стенам и воздействовать на разум.

Необходимость приглашения стала противовесом этим силам — ограничением, которое затем переняли многие авторы вампирских историй.

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