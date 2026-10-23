Без приглашения не войдет: откуда взялось главное ограничение для вампиров

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 40 0

Однажды допущенный в жилище кровопийца может возвращаться по своему желанию.

Почему вампир не может войти в дом без приглашения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Книги

Mental Floss: Брэм Стокер закрепил суеверия про вампиров в массовой культуре

Привычное суеверие, согласно которому вампир не может войти в дом без приглашения, получило известность благодаря роману Брэма Стокера «Дракула». Писатель объединил в нем разные поверья о сверхъестественных существах и обозначил ограничения для своего героя. Об этом сообщило Mental Floss.

Само представление о том, что злому духу или дьяволу необходимо разрешение, чтобы переступить порог, встречалось в древних традициях разных народов. Стокер использовал этот мотив как одну из слабостей вампира.

При этом приглашение не требовалось получать каждый раз. Однажды допущенный в жилище кровопийца мог возвращаться по своему желанию.

«Он не может войти в дом, пока кто-нибудь из домочадцев не пригласит его, хотя потом он может приходить, когда пожелает», — говорится в романе.

До литературных вампиров европейцы боялись предполагаемых кровопийц как реальной угрозы. В XVII веке к расследованию таких случаев привлекали чиновников и врачей. Могилы подозреваемых замуровывали, а останки извлекали и уничтожали. Позднее эти страхи стали основой художественных произведений.

Важным этапом стала повесть Джона Полидори «Вампир», вышедшая в 1819 году. Она помогла сформировать образ опасного аристократа-кровопийцы.

В 1872 году появилась «Кармилла» Джозефа Шеридана Ле Фаню — история молодой женщины, сблизившейся с вампиром. Однако именно опубликованный в 1897 году «Дракула» особенно сильно повлиял на последующие книги и экранизации.

Готовясь к работе, Стокер составил не менее ста страниц заметок, обращаясь к историческим событиям, сказкам и мифам. Его герой получил целый набор способностей: превращение в животных, умение взбираться по стенам и воздействовать на разум.

Необходимость приглашения стала противовесом этим силам — ограничением, которое затем переняли многие авторы вампирских историй.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Книги
6 окт
Умер автор мирового бестселлера «Каин и Авель» Джеффри Арчер
5 окт
Во Франции украли одну из самых дорогих книг с обложкой Сальвадора Дали
1 окт
«Насильно заставляю себя»: Уколова раскрыла свой утренний ритуал
23 сент
Станет паломником: Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа «Лавр»
18 сент
Карл III оскандалился: что ответил Букингемский дворец на обвинения брата принцессы Дианы
16 сент
Королевская семья боится правды? Украли новые мемуары о принцессе Диане
11 сент
Наживается на смерти сестры? Брат принцессы Дианы выпустил книгу о ней
31 авг
Вечный спор: кто умнее в мире Гарри Поттера — Гермиона или Полумна
26 авг
Меньше книг в рюкзаке: зачем школьнику электронная книга и кому она нужна
24 авг
Дата-центры «крякнут», а книги останутся: как прошел фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:41
Два самолета с вернувшимися из плена военными сели в Подмосковье
21:31
Херсонская область восприняла договоренности в Алешках с воодушевлением
21:18
Путин поручил привлекать ветеранов СВО к востребованным профессиям
21:05
Объятия через силу: когда забота бабушек и дедушек становится некомфортной
21:00
Без приглашения не войдет: откуда взялось главное ограничение для вампиров
20:59
Семьям с детьми из Алешек помогут с эвакуацией и временным жильем

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Это только начало»: адвокат назвал арест Ольги Мур «звоночком» для порноактрис
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео