Наследники Шатунова хотят привлечь Разина к уголовной ответственности в Турции

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Россия объявила продюсера в розыск.

Андрея Разина привлекут к уголовной ответственности в Турции

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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ТАСС: Наследники Шатунова хотят привлечь Разина к уголовной ответственности

Вдова экс-солиста «Ласкового мая», певца Юрия Шатунова, обратилась в турецкую прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности продюсера Андрея Разина. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

«Прошу провести проверку на предмет законности действий гражданина Турецкой Республики Разина Андрея Александровича», — говорится в заявлении.

В материалах дела упоминается недавнее решение Серикского 1-го межрайонного суда в Турции, который удовлетворил просьбу Разина об установлении прав на 28 песен группы «Ласковый май». В их числе самые «Седая ночь», «Белые розы» и «Розовый вечер».

Разин получил гражданство Турции в 2021 году. Права на ряд композиций «Ласкового мая» продюсер зарегистрировал в Министерстве культуры и туризма Турецкой республики после смерти Юрия Шатунова — 31 января 2023-го. А летом следующего года там же он оформил на себя уже права на тексты и мелодии этих песен.

Представители вдовы Шатунова считают, что Разин может использовать турецкие документы для регистрации на таких площадках, как Spotify и YouTube.

В России Разин проиграл два судебных иска об правах на песни «Ласкового мая». Он обвиняется в мошенничестве и объявлен в розыск.

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