«Тебе хотят подарить телефон»: помощница Волочковой втянула Шаляпина в историю с мошенниками

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 280 0

PR-директор балерины набрала артисту со словами «Прохор, тебе хотят подарить телефон».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Шаляпин рассказал о приглашении в мошеннический магазин от помощницы Волочковой

Помощница заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой Лолита Саидова пригласила певца Прохора Шаляпина получить смартфон от фейковой конторы «АйфонБерри», которая в итоге оказалась мошеннической. Об этом он заявил 5-tv.ru на презентации клипа народного артиста РФ Филиппа Киркорова «Луиза».

«Мне позвонила Лола, это помощница Насти Волочковой, и говорит: «Прохор, тебе хотят подарить телефон». Я говорю: «Что Вы от меня хотите?», — рассказал Шаляпин.

По словам артиста, он сразу заявил, что рекламой заниматься не будет. Певец в прошлом уже получил несколько штрафов за рекламу. Однако его убедили, что не придется ничего рекламировать, а ему просто хотят вручить подарок.

Шаляпин поверил, приехал в магазин — там ему вручили устройство, он искренне порадовался и снялся на видео вместе с мошенниками. Там же он увидел, что цена на последнюю модель IPhone в комплектации Pro Маx — 300 тысяч рублей, а если подождать месяц, то он будет стоить 200 тысяч рублей. Это показалось Шаляпину очень заманчивым, и он даже задумался, не приобрести ли еще один телефон, но не стал — как выразился сам певец, его «Бог отвел». Саидова же сразу купила, причем даже не телефон, а компьютер.

«А Лола заказала компьютер, и деньги им перевела», — сказал артист.

Ранее Шаляпин заявил 5-tv.ru, что его не беспокоит собственная карьера и репутация, и законы РФ он не нарушил. Также он выразил надежду на то, что всем пострадавшим от мошеннической схемы возместят ущерб, а виновных накажут.

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