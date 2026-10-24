Роспотребнадзор объяснили, как подготовиться к прививке от гриппа

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 16 0

Перед процедурой вакцинации следует проконсультироваться с терапевтом, чтобы обсудить важные моменты.

Что нужно делать перед прививкой от гриппа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа важно пройти осмотр у терапевта

Чтобы прививка от гриппа прошла без лишних проблем, важно пройти осмотр у терапевта перед вакцинацией. Если прививку делают ребенку — у педиатра. О том, как правильно подготовиться к процедуре рассказали в Роспотребнадзоре.

Во время осмотра важно сообщить врачу о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавно перенесенных инфекциях. Непосредственно перед прививкой специалисты не рекомендуют самостоятельно принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты: необходимость их использования следует обсудить с врачом.

По рекомендации Роспотребнадзора, за один-два часа до вакцинации желательно поесть, а также воздержаться от алкоголя до и после процедуры.

на прием лучше надеть одежду, которая позволяет без труда открыть плечо. После введения вакцины необходимо оставаться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

В России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. По состоянию на 20 октября прививки сделали более 25 миллиона человек. При этом заболеваемость продолжает расти. За последнее время зафиксировано 635 тысяч случаев заражения ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесенный грипп не заменяет вакцинацию, так как естественная иммунная защита формируется только на тот штамм, который вызвал болезнь.

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