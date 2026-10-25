«Саддам Хусейн открыл ресторан»: Обама высмеял интерьер Белого дома при Трампе

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 32 0

Бывший президент США оценил ремонт резиденции.

Обама сравнил Белый дом Трампа с рестораном Саддама Хусейна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обама сравнил обновленный Белый дом Трампа с рестораном Саддама Хусейна

Бывший президент США Барак Обама сравнил Белый дом при Дональде Трампе с рестораном, который мог бы открыть Саддам Хусейн. Такое заявление он сделал на митинге в поддержку Демократической партии в Огайо.

Поводом для шутки стал ремонт президентской резиденции и большое количество золотых элементов в ее оформлении.

«Не знаю, заметили ли вы, но, похоже, он очень увлечен ремонтом [Белого] дома. Золото повсюду. Он превратил Белый дом в место, которое выглядит так, будто Саддам Хусейн открыл ресторан», — сказал Обама.

Экс-президент также раскритиковал Трампа за внимание к строительству бального зала и вертолетной площадки. По мнению Обамы, действующий американский лидер уделяет этим проектам больше внимания, чем снижению уровня жизни граждан США.

Ранее сам Трамп называл Белый дом «настоящей свалкой». По его словам, резиденция находилась в плохом состоянии как внутри, так и снаружи, поскольку предыдущие президенты якобы не уделяли ей должного внимания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
Неуместный Крид, дешевые подделки и дорогой абсурд: почему с модой что-то не так
6:26
Антирусский тренд: в РПЦ заявили, что интерес к Хеллоуину в России прошел
6:17
Счет пошел на сотни миллиардов — МВД раскрыло масштаб экономических преступлений в России
6:10
Европа трещит по швам: протесты, Украина и новый расклад сил
6:01
Медведи не спешат в берлоги: зоолог объяснил, почему медведи в России меняют привычки
5:55
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Логика не сходится»: эксперт объяснил загадку исчезновения Усольцевых
Не свалиться в депрессию: Роспотребнадзор дал советы по режиму дня осенью
«Попал в печень»: Папин назвал самый яркий эпизод боя Петра Яна
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео