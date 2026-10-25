«Саддам Хусейн открыл ресторан»: Обама высмеял интерьер Белого дома при Трампе

Обама сравнил обновленный Белый дом Трампа с рестораном Саддама Хусейна

Бывший президент США Барак Обама сравнил Белый дом при Дональде Трампе с рестораном, который мог бы открыть Саддам Хусейн. Такое заявление он сделал на митинге в поддержку Демократической партии в Огайо.

Поводом для шутки стал ремонт президентской резиденции и большое количество золотых элементов в ее оформлении.

«Не знаю, заметили ли вы, но, похоже, он очень увлечен ремонтом [Белого] дома. Золото повсюду. Он превратил Белый дом в место, которое выглядит так, будто Саддам Хусейн открыл ресторан», — сказал Обама.

Экс-президент также раскритиковал Трампа за внимание к строительству бального зала и вертолетной площадки. По мнению Обамы, действующий американский лидер уделяет этим проектам больше внимания, чем снижению уровня жизни граждан США.

Ранее сам Трамп называл Белый дом «настоящей свалкой». По его словам, резиденция находилась в плохом состоянии как внутри, так и снаружи, поскольку предыдущие президенты якобы не уделяли ей должного внимания.

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