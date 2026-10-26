Обещал любовь, а оставил долги: обманутые невесты объединились против жениха-мошенника

Обманутые невесты из Москвы объединились против жениха-мошенника

В Москве сразу несколько женщин объединились против бывшего возлюбленного Дениса Тимонина, который обещал им любовь и семью, а затем занимал деньги и исчезал. Некоторые из пострадавших утверждают, что после отношений остались с многомиллионными долгами. Об этой истории стало известно 5-tv.ru.

Мужчина знакомился с женщинами в интернете, говорил о серьезных отношениях и планах на семью, а затем находил причины попросить деньги.

Одной из его бывших возлюбленных стала Ирина Романова. По ее словам, Тимонин предложил ей вложиться в криптовалюту и открыть общий кошелек.

«Он завел разговор: «Я вообще занимаюсь криптовалютой, давай откроем общий кошелек, вложимся пополам буквально на месяц, и ты заработаешь денег», — рассказала женщина.

Ирина перевела ему 115 тысяч рублей. Позже, по ее словам, Тимонин сообщил о серьезных проблемах со здоровьем и попросил денег на лечение. Затем появились новые просьбы, связанные с криптовалютой. В общей сложности Ирина передала мужчине более миллиона рублей.

Женщина обратилась в суд. Ее иск удовлетворили, однако вернуть деньги она так и не смогла. Ирина утверждает, что у мужчины нет официальной работы и недвижимости, на которую можно было бы обратить взыскание. После этого она узнала о других женщинах, которые также состояли в отношениях с Тимониным.

Анастасия Трехсвятская рассказала, что мужчина уговорил ее оформить автомобиль в кредит. По ее словам, он обещал самостоятельно выплачивать деньги, однако позже продал машину.

«Говорю: „Где машина?“ Он мне говорит: „Нет машины. Я ее продал“. Я говорю: „Хорошо, а где деньги тогда?“ Я их вложил в квартиру. Нашу с тобой квартиру, в которой мы будем жить», — вспоминает женщина.

Квартиры, по словам Анастасии, в итоге тоже не появилось. Позже она узнала о беременности и попыталась связаться с Тимониным, однако он перестал отвечать. Женщина утверждает, что мужчина остался должен ей около шести миллионов рублей.

Еще одна бывшая возлюбленная, Екатерина Булич, рассказала, что передала Тимонину почти два миллиона рублей. Она также забеременела от него и родила дочь. Сейчас женщина воспитывает ребенка и, по ее словам, самостоятельно выплачивает накопившиеся долги.

Позже выяснилось, что у Тимонина была и официальная супруга Дарья. Узнав о его отношениях с другими женщинами, она подала на развод.

Бывшие возлюбленные утверждают, что Тимонин продолжает знакомиться с женщинами. В социальных сетях он демонстрирует дорогие автомобили, телефоны и крупные суммы денег. На обвинения бывших возлюбленных Тимонин ответил коротко: «Лучше не будить лихо, пока оно тихо».

По словам бывшей супруги мужчины, сейчас у него нет денег, поскольку он проиграл их на ставках. Общая сумма, которую, по словам женщин, Тимонин занимал у них, приближается к десяти миллионам рублей. Теперь бывшие возлюбленные намерены объединиться и обратиться в Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru писал о петербурженке Ольге, которая вернулась из отпуска с сыном и обнаружила, что бывший муж вынес из к

вартиры кухонный гарнитур, раковину, вытяжку, бытовую технику и другие вещи. По словам женщины, после отказа выкупить мебель экс-супруг продал ее.

Ольга обратилась в полицию, однако ей пояснили, что имущество является общим. После произошедшего женщина опасается, что ключи от квартиры могут оказаться у посторонних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.