Балеты Григоровича на полмиллиарда оказались в центре судебной битвы

Права на шедевры Григоровича ценой в сотни миллионов оспаривают в суде

Наследие, которое десятилетиями считалось частью золотого фонда русского балета, теперь стало предметом судебной битвы. В центре скандала — постановки Юрия Григоровича, прославившие Большой театр на весь мир. Право на них может перейти в частные руки. А цена вопроса — сотни миллионов рублей. Как балетные шедевры оказались в эпицентре юридического конфликта — расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

На сцене — восстание Спартака. За кулисами — битва за наследие его создателя. Вместо мечей — судебные иски, а на кону — права на балетные шедевры ценой в сотни миллионов.

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Каждое название в этом длинном списке — жемчужина мирового искусства. Шедевры Григоровича, ставшие визитной карточкой Большого театра и самой России, после смерти маэстро неожиданно оказались в руках его бывшего помощника — Руслана Пронина.

Балеты Григоровича покорили сцены от Нью-Йорка до Пекина. Но теперь судьба мирового репертуара зависит от одного судебного решения. Пронин уже заявил о своих правах на произведения и формально может приостановить спектакли в любой момент, в том числе и на сцене Большого.

В этом противостоянии у Руслана Пронина — в прошлом тоже солиста балета Григоровича — роль отрицательного персонажа, уверены в руководстве Большого театра.

«Официальная позиция Большого театра, что все права на балеты, произведения Григоровича должны принадлежать государству», — заявил представитель Большого театра.

Элитный санаторий в Барвихе. Здесь под присмотром врачей и сиделок маэстро провел последние месяцы.

Именно там, в больничной палате, как считает следствие, Руслан Пронин заполучил подпись Григоровича под договором, который сделал его единоличным владельцем исключительных прав на все произведения легендарного хореографа. А удостоверила сделку нотариальная контора Александра Квитко из подмосковного Одинцово. Нашему визиту там оказались не рады и вызвали охрану.

Согласно документу, права на сценографию к культовым балетам Григорович передал Пронину безвозмездно, фактически подарил. Следствие уверено: беспомощным состоянием 98-летнего балетмейстера просто воспользовались: возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Если договор охватывает огромный пласт деятельности человека, и эти права по рыночным ценам стоят миллионы, а договор на десять тысяч, здесь возникает вопрос, не кабальная ли это сделка или не было ли здесь элемента обмана», — сказал юрист Александр Хаминский.

По запросу законных наследников институт имени Сербского провел посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, которая вскрыла ошеломляющие факты.

«Умерший Григорович в день совершения сделки не отдавал значения своим действиям», — сказал юрист Никита Кулачкин.

А значит, и сама сделка может стать недействительной. Но пока в уголовном деле нет фигурантов, только неустановленная группа лиц. При этом сам Пронин уже привлекал внимание полиции. Его имя фигурировало в скандальном деле о покушении на бывшего худрука Большого — Сергея Филина. Но доказать его причастность к нападению тогда не удалось.

Цена этого спора — далеко не символическая. За каждое исполнение постановок театр перечисляет правообладателю процент от билетной выручки. Один только «Щелкунчик» за сезон выходит на сцену десятки раз. А «Лебединое озеро» и вовсе может оказаться золотым. Эксперты называют суммы до полумиллиарда рублей в год. Премьер Большого театра Денис Родькин уверен: наследие Григоровича не должно оказаться в частных руках.

«Абсолютно важно, чтобы Большой театр имел абсолютные права на спектакли Григоровича, потому что Юрий Николаевич, я уверен, сам так хотел, потому что он создал в этом театре все», — сказал артист балета, премьер Большого театра Денис Родькин.

Главная партия в этом противостоянии теперь — за юристами, и, судя по сложности дела, растянется она на несколько актов.

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