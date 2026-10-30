Диетологи схватятся за голову: что едят женщины, которые живут до 90 лет

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 29 0

Пока одни мечтают о вечной молодости, другие продолжают работать по дому, заниматься рукоделием и находить радость в повседневных делах.

В чем секрет долголетия: какие рацион и привычки молодят

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: шанс дожить до ста лет могут повысить красное вино и хлеб

Красное вино за обедом, углеводы в меню и забота о внуках — привычная часть жизни сардинских долгожительниц. Сохранение активности и тесных семейных связей специалист по функциональному питанию Мильвия Пили связывает с их молодостью. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт выросла на Сардинии и сейчас живет в Лондоне. По ее словам, пожилые островитяне чувствуют себя нужными — это помогает не терять активность. Даже в 90 лет женщины ведут хозяйство, присматривают за внуками, вышивают, вяжут и ездят на велосипедах.

От хлеба и пасты здесь не отказываются. Рацион примерно на 90% состоит из растительной пищи. На столе появляются традиционный хлеб каразау из твердых сортов пшеницы и сезонные овощи, в том числе местные артишоки.

Еще одна традиция — неспешные совместные обеды. За едой жители пьют местное красное вино каннонау: обычно не больше одного-двух бокалов.

Повседневное движение тоже остается частью распорядка: ходьба по холмистым улицам обеспечивает естественную нагрузку, а домашние дела помогают сохранять активность.

Интерес исследователей привлекла деревня Болотана с населением около 2200 человек. Согласно работе в журнале Frontiers in Aging, по показателю женского долголетия она уступает только Гонконгу и претендует на статус еще одной «голубой зоны» — территории с высокой долей долгожителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноя...

Последние новости

11:47
Акула показала зубы: Ларису Долину разнесли за скандалы
11:40
«Покричите в холодильник»: чиновник из Архангельской области ответил на критику
11:37
Самого большого мальчика России больше нет? Что случилось с Кириллом Ятновым
11:26
Диетологи схватятся за голову: что едят женщины, которые живут до 90 лет
11:19
Сами крадете свое счастье: 11 привычек, которые незаметно отравляют жизнь
11:08
Сметают с прилавков: россияне бросились скупать популярный овощ

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Сэкономила на укладке? МАRGО показала шокирующий образ на фото
«Должны стремиться»: Путин назвал главную цель многополярного мира
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео