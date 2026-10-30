Диетологи схватятся за голову: что едят женщины, которые живут до 90 лет

Daily Mail: шанс дожить до ста лет могут повысить красное вино и хлеб

Красное вино за обедом, углеводы в меню и забота о внуках — привычная часть жизни сардинских долгожительниц. Сохранение активности и тесных семейных связей специалист по функциональному питанию Мильвия Пили связывает с их молодостью. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт выросла на Сардинии и сейчас живет в Лондоне. По ее словам, пожилые островитяне чувствуют себя нужными — это помогает не терять активность. Даже в 90 лет женщины ведут хозяйство, присматривают за внуками, вышивают, вяжут и ездят на велосипедах.

От хлеба и пасты здесь не отказываются. Рацион примерно на 90% состоит из растительной пищи. На столе появляются традиционный хлеб каразау из твердых сортов пшеницы и сезонные овощи, в том числе местные артишоки.

Еще одна традиция — неспешные совместные обеды. За едой жители пьют местное красное вино каннонау: обычно не больше одного-двух бокалов.

Повседневное движение тоже остается частью распорядка: ходьба по холмистым улицам обеспечивает естественную нагрузку, а домашние дела помогают сохранять активность.

Интерес исследователей привлекла деревня Болотана с населением около 2200 человек. Согласно работе в журнале Frontiers in Aging, по показателю женского долголетия она уступает только Гонконгу и претендует на статус еще одной «голубой зоны» — территории с высокой долей долгожителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.