«Превратился непонятно во что»: Костомаров рассказал, как пережил ампутацию

Еще недавно он выходил на лед, выдерживал многочасовые тренировки и не представлял жизни без спорта. Но в январе 2023 года Роман Костомаров оказался в больнице, а спустя несколько недель его тело изменилось до неузнаваемости. Олимпийский чемпион потерял стопы и кисти рук. В программе на федеральном канале фигурист рассказал, каким оказался этот путь и что помогло ему не сдаться.

Все началось 10 января 2023 года. Костомарова госпитализировали с тяжелой пневмонией. Состояние спортсмена быстро ухудшалось. Развились сепсис и септический шок, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к системе ЭКМО, которая временно берет на себя работу сердца и легких.

Однако даже интенсивная терапия не остановила осложнения. Из-за нарушения кровообращения ткани начали отмирать, и медикам пришлось ампутировать фигуристу стопы и кисти рук. В больнице Роман провел 175 дней. Но спасение жизни оказалось только началом испытаний. Человек, привыкший к серьезным физическим нагрузкам, внезапно оказался настолько слабым, что не мог самостоятельно поднять голову с подушки.

«Тело просто атрофировалось, голова не поднимается с подушки. Ты просто фактически скелет. Из здорового мужика буквально за три-четыре недели ты просто превратился непонятно во что. Конечно, этот период был самым-самым трудным, чтобы начать делать маленькие шажочки, еще лежа в кровати», — рассказал спортсмен, его слова привели в StarHit.

Роману помогали врачи и реабилитологи, а рядом постоянно находилась жена Оксана Домнина. Первые занятия мало напоминали привычные тренировки чемпиона. Нужно было заново учиться удерживать голову, поднимать руки и просто находиться в вертикальном положении.

«Первое время просто вертикализироваться, сесть на кровать, потому что поначалу это просто невозможно: голова падает, тебя три человека держат, Оксана поддерживает. Ты просто 15–20 секунд просидишь и больше не хочешь ничего делать», — признался Костомаров.

Жена, которая не отступила. В такие моменты особенно ясно понимаешь, кто остается рядом, когда привычная жизнь рушится. Для Романа огромной опорой стала Оксана. Она практически не отходила от мужа и помогала ему проходить через лечение и первые шаги реабилитации. Сам фигурист, как оказалось, не ожидал, что супруга проявит столько мужества.

«Я думаю, 100%, если бы жена не была рядом, у меня бы что-то переключилось в голове. Бывают же такие случаи, что женщина или мужчина оставляют в непростых ситуациях. Я даже близко не мог представить себе, что у Оксаны есть столько мужества. Я знаю, что женщина сильная, но чтобы такой сильной оказаться… Я, честно говоря, был поражен», — поделился спортсмен.

Но пока Роман боролся за жизнь, Оксане приходилось думать и о детях. Сыну и дочери не разрешали приезжать в больницу, поэтому о происходящем они узнавали от матери. Объяснить им, почему папа так долго не возвращается домой и что с ним происходит, было непросто. Сыну тогда было семь лет. Оксана старалась говорить с ним понятными словами и, когда пришло время рассказать об операциях, придумала объяснение, которое помогло ребенку справиться со страхом.

«Когда нужно было рассказать про то, что Роману будут делать операции, как я объяснила, папе заменят его ручки и ножки на супертехнологичные. Конечно, сыну было на тот момент семь лет, у него стояли в глазах слезы, он не все понимал. Но я сказала ему, что папа будет самым крутым, самым сильным, на это нужно только время», — вспомнила Домнина.

Старшая дочь Настя сразу поняла, насколько все серьезно. Она плакала и задала матери главный вопрос — выживет ли отец. Оксана отвечала, что Роман старается, врачи делают все возможное, а вся семья верит в его спасение.

Сам Костомаров в тот момент не до конца понимал, что происходит с его телом. Он замечал, как темнеют пальцы и руки, но все еще надеялся, что изменения обратимы.

Спортсмен вспоминал, что находился в странном состоянии между сном и реальностью. До конца осознать, что врачам не удастся сохранить конечности, он не мог.

«Я не понимал, что происходит. Когда видишь черные пальцы и руки, я же знаю, что люди ходят на Эверест, отмораживают, и им тоже это все… Но я находился в состоянии полусна-полуреальности и чувствовал, что пахнет жареным, но до конца не мог понять, что врачи это никак не смогут исправить, чтобы все опять разровнялось. Даже мыслей таких не было, что может как-то быть по-другому», — рассказал фигурист.

Говорить Роман не мог. Когда медики попросили разрешения на операцию, ему предложили моргнуть в знак согласия. Костомаров понимал, что решение придется принять, хотя до конца не осознавал его последствий.

После выписки 6 июля 2023 года борьба не закончилась. Роману предстояло привыкать к протезам, восстанавливать силы и учиться жить с новыми ограничениями.

Но уже 22 августа он появился на льду во время шоу Ильи Авербуха в Сочи.

Позднее фигурист освоил флайбординг — экстремальный вид водного спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Костомаров рассказывал, откуда берет силы в сложные периоды. По словам олимпийского чемпиона, важно принять то, что произошло, и постепенно возвращаться к жизни, не требуя от себя мгновенных результатов.