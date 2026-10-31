Иларий, Аглая, а теперь кто? Поплавская удивила именем новой внучки

Яна Поплавская стала бабушкой в третий раз

В семье Яны Поплавской произошло радостное событие: актриса вновь стала бабушкой. У старшего сына «Красной шапочки» Клима и его жены Евгении Остряковой родилась дочь. Малышка появилась на свет в Коломенском перинатальном центре, а молодые родители вскоре опубликовали первые фотографии из роддома.

Поплавская не стала скрывать эмоции по поводу рождения внучки и тепло обратилась к сыну с невесткой, пожелав здоровья маме и малышке, а новоиспеченному отцу — сил.

«В нашем полку прибыло. Образцовая семья. Здоровья маме и малышке. Папе сил», — написала актриса.

Особое внимание подписчиков привлекло имя девочки — Параскева. Оно звучит довольно непривычно, однако в семье Поплавских это не первый случай, когда родители останавливаются на редком варианте. Старшие дети Клима и Евгении тоже носят необычные имена. Как и почему именно так назвали детей — в материале 5-tv.ru.

Почему внучку назвали Параскевой

Имя новорожденной вызвало оживленные обсуждения в социальных сетях: одни подписчики оценили его старинное звучание и самобытность, другие удивились столь редкому выбору. В русской традиции Параскева известна как Прасковья. Это имя греческого происхождения, связанное с образом святой Параскевы, которую почитают в православии.

Хотя родители выбрали для дочери редкое имя, почему они остановились именно на Параскеве, пока не рассказали. Ранее Поплавская объясняла, как семья выбирала имена для старших внуков и какой смысл в них вкладывали. Возможно, со временем актриса или родители девочки поделятся и историей появления имени девочки.

Старшего внука назвали Иларием

Первый внук актрисы появился на свет 25 июля 2020 года. Мальчика назвали Иларием, и этот выбор тоже удивил поклонников Поплавской. Артистка объясняла, что ее старший сын Клим — человек воцерковленный, поэтому при выборе имени семья обратилась к православным святцам. На дату рождения ребенка приходилась память святого Илария, мученика раннехристианской эпохи.

Поплавская рассказывала, что близким понравилось не только звучание имени, но и его смысл. Иларий имеет греческие корни и переводится как «веселый». Актриса также отмечала, что имя показалось им мужественным и гордым, а его уменьшительные формы — Лари, Иля и Ларик — звучали нежно.

«Оно красивое. Мне кажется, очень мужское, гордое. К тому же нам было важно, чтобы имя несло смысловую нагрузку», — объясняла Поплавская.

Как выбирали имя для Аглаи

В конце 2023 года у Клима Поплавского и Евгении Остряковой родилась дочь. С выбором имени родители определились не сразу: почти две недели малышку называли просто девочкой. Сначала супруги рассматривали вариант Женя, однако в итоге отказались от этой идеи.

Как рассказывала Евгения в социальных сетях, семья даже обсуждала имя в МФЦ, куда пришла оформить документы. По ее словам, сотрудник по имени Евгений рассказал окружающим о родителях, которые никак не могли выбрать имя для ребенка. В результате супруги продолжили размышления, а окончательное решение принял Клим.

Он предложил назвать дочь Аглаей — редким именем древнегреческого происхождения, которое встречалось и в старинной русской традиции. Так в семье появилось еще одно необычное имя.

Сколько детей в семье Клима Поплавского

У Клима и Евгении теперь трое общих детей: сын Иларий и дочери Аглая и Параскева. Кроме того, у Евгении есть дочь от предыдущих отношений, поэтому супруги воспитывают четверых детей. Для Яны Поплавской новорожденная стала третьим внуком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Поплавская поделилась радостью в Instagram*, рассказав о достижениях своего внука Илария. Семимесячный мальчик делает успехи в развитии: он уже научился сидеть. Бабушка с гордостью запечатлела этот важный этап взросления и поделилась им с подписчиками.

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