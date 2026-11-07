Людмила Артемьева рассказала о друзьях-врачах с необычным чувством юмора

Заслуженная артистка России Людмила Артемьева считает профессию врача призванием. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках сериала «Роддом».

По словам актрисы, у нее много друзей-врачей с необычным чувством юмора.

«Конечно, очень смешные персонажи. Очень. Я их бесконечно люблю. Они все разные. Но все по-своему трехнутые. Абсолютно. Это диагноз. Быть медиком — это диагноз. И призвание, безусловно», — отметила звезда сериала «Сваты».

Артемьева добавила, что любая профессия по ее мнению должна быть призванием.

«Любая профессия — это призвание. Любая. Потому что человек может казаться смешным в обыденной беседе, но вдруг, когда, простите, кто-то умирает на твоих глазах, вот этот самый смешной человек, над которым так внутренне кто-то подтрунивал, смеялся, становится хладнокровным, выдержанным, и единственным, кто спасает конкретно человека. И это — дар», — считает она.

По словам актрисы, в жизни важно найти свое место.

«Когда каждый человек на своем месте, это прям счастье. А когда кто-то придумал себе, что „Я буду“ и не понимает, не видит здесь и сейчас, как это все происходит, это беда. Ну, а с другой стороны, для нас это чудесное шоу. В жизни сколько таких персонажей», — рассказала звезда.

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