Собянин рассказал о внедрении экологичного транспорта в Москве

|
Дарья Белова
Дарья Белова 32 0

Электрические машины уже используют коммунальные службы, энергетики и спасатели.

Собянин рассказал, какую технику внедряют в Москве

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве расширяют использование экологичного транспорта в городских службах. О внедрении электрических машин и автомобилей на природном газе сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в МАКС.

По его словам, город также продолжит увеличивать парк такой техники.

С 2025 года на улицах Москвы работают электрические тротуароуборочные машины. Они предназначены для участков, где требуется компактная техника, способная аккуратно передвигаться рядом с пешеходами. Такие машины можно встретить в парке Победы на Поклонной горе, на Садовом кольце, Сретенке, Воздвиженке, Тверской улице и Красной Пресне.

Столичные энергетики используют передвижную лабораторию на базе электромобиля. С ее помощью специалисты определяют глубину залегания кабельных линий и выявляют повреждения.

На территории ВДНХ пожарно-спасательный отряд применяет специальный электрокар для патрулирования. Машину оснастили светозвуковым сигналом, средствами пожаротушения, аптечкой и оборудованием для спасения на воде.

Электрокар способен развивать скорость до 40 километров в час, а запас хода составляет около 100 километров.

Еще одно направление обновления городского автопарка связано с использованием природного газа в качестве топлива.

«В ПАО „МОЭК“ увеличивается парк автомобилей с двигателями на природном газе. Среди них — машины, предназначенные для доставки персонала, материалов и комплектующих, самосвалы на шасси КАМАЗ и автокран. У таких двигателей увеличенный срок службы», — рассказал Собянин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
«Незаконные действия»: адвокат объяснил депортацию российских танцовщиц из Анкары
19:04
«Осталась близким и родным человеком»: Алибасов о смерти Федосеевой-Шукшиной
18:34
Пять человек погибли в результате стрельбы в центре Кракова
18:30
«Быть медиком — это диагноз»: Людмила Артемьева о друзьях-врачах
18:27
Сборные Белоруссии отстранили от чемпионата мира по хоккею 2027 года
18:15
«Рядом с папой очень хорошая женщина»: Алибасов-младший о первой встрече с Федосеевой-Шукшиной

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
Десять лет счастья и полвека тоски: главная любовь Лидии Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина, народная артистка РСФСР

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео