Одинокая москвичка отдала мошенникам рекордные 450 миллионов рублей

В Москве жертвой дерзкой мошеннической схемы стала одинокая женщина. Аферисты убедили ее передать им 450 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Схема началась с сообщения от пользователя с именем профиля и фотографией ее коллеги.

«Поступило сообщение от пользователя с именем профиля и фотографией ее коллеги, <…> после чего [мошенник] сообщил о необходимости ждать от него сообщение», — рассказали в ведомстве в беседе с ТАСС.

Затем женщине начали поступать звонки от других участников аферы. Они представлялись сотрудниками ФСБ и Банка России, утверждая, что в организации, где работает москвичка, произошла утечка конфиденциальной информации. Злоумышленники запугивали ее уголовной ответственностью за разглашение и требовали никому не рассказывать о происходящем.

Затем мошенники перешли к финансовой части. Под предлогом защиты банковских счетов они убедили женщину в необходимости их перевыпуска. Для сохранения сбережений ей предложили снять деньги наличными и передать их курьеру. Следуя указаниям, потерпевшая лишилась в общей сложности 450 миллионов рублей.

Эта сумма стала одной из самых крупных, когда-либо похищенных у москвичей телефонными мошенниками.

Сотрудники правоохранительных органов проанализировали данные и выяснили, кто чаще всего попадается на уловки аферистов. Как правило, жертвами становятся женщины старше 45 лет, которые живут одни в крупных городах. Наличие официального трудоустройства при этом не играет никакой роли — обмануть могут любого.

Статистика за последние годы показывает тревожную тенденцию: злоумышленники все чаще похищают суммы от одного миллиона рублей. На данный момент около 80 процентов таких преступлений классифицируются как тяжкие и особо тяжкие. Порог для этих категорий начинается от 250 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.