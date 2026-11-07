Теракт в Кракове устроил 20-летний гражданин Польши

Теракт на Главной рыночной площади Кракова устроил гражданин Польши. Об этом сообщили местные СМИ. По их данным, нападавшему чуть больше двадцати лет.

«Согласно неофициальной информации Polsat News, виновником перестрелки на Главном рынке в Кракове является поляк в возрасте двадцати с небольшим лет», — пишет портал Remiza.pl.

В полиции Малопольского воеводства также опровергли сообщения о гибели сотрудника правоохранительных органов и поисках второго нападавшего.

«Мы опровергаем информацию о гибели полицейского, а также о поиске следующего виновника. Единственный известный виновник инцидента находится в руках полиции», — сообщили правоохранители.

Министр внутренних дел Марцин Кирвинский подчеркнул, что один полицейский получил огнестрельное ранение, а другой находится в очень тяжелом состоянии с тремя огнестрельными ранениями. Его пытаются спасти врачи.

Как сообщил пресс-секретарь командующего Государственной пожарной службой Малопольского воеводства Хуберт Цеплый, стрельба велась из проезжавшего автомобиля.

Затем в эфире TV Republika местный журналист Петр Ништор сделал предположение о том, что к трагедии причастны российские спецслужбы.

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