Польский журналист Петр Ништор обвинил российские спецслужбы в теракте в Кракове

В Польше после теракта в Кракове по старой европейской традиции почти сразу заговорили о «российском следе» — еще до появления каких-либо доказательств. Польский журналист Петр Ништор в прямом эфире телеканала TV Republika допустил причастность российских спецслужб к произошедшему, при этом сам признал, что располагает слишком малым объемом информации и лишь выдвигает предположение.

«Возможно, пока я лишь предполагаю, поэтому важно, чтобы эти слова были услышаны, но, возможно, это один из элементов, за которым российские спецслужбы пытаются посеять хаос в странах Западной Европы», — сказал журналист.

Ништор также обратил внимание на детали, которые, по его мнению, указывают на тщательную подготовку нападавшего. Он отметил, что убийца был в бронежилете и камуфляже. Кроме того, журналист указал на наличие длинноствольного оружия военного образца, что, по его оценке, свидетельствует о спланированном характере атаки.

Трагедия произошла 7 ноября на Главной рыночной площади в центре Кракова. По данным полиции, неизвестные открыли огонь из проезжающего автомобиля. В результате погибли пять человек, еще около десятка получили ранения. Нападавший был ранен полицейскими и доставлен в больницу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошедшее является терактом.

На место инцидента направился глава МВД Марчин Кервиньский. Министр юстиции Вальдемар Журек добавил, что на месте работают прокуроры и экстренные службы, которые собирают доказательства. Он также заявил, что виновный понесет ответственность.

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