Туск назвал терактом стрельбу в центре Кракова

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 72 0

В результате происшествия погибли пять человек.

Что Туск говорит о стрельбе в Кракове

Фото: Reuters/Jakub Włodek

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Стрельба на Главной рыночной площади Кракова, в результате которой погибли пять человек, признана терактом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальных сетях.

«Полиция изучает фон и обстоятельства теракта», — написал глава правительства в своем блоге.

После нападения на место происшествия направился министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский.

Как сообщила радиостанция RMF FM, нападавший использовал длинноствольное огнестрельное оружие военного образца и был одет в камуфляжную форму.

Стрельба в центре Кракова произошла 7 ноября. По информации пресс-секретаря командующего Государственной пожарной службой Малопольского воеводства Хуберта Цеплого, выстрелы раздались из проезжавшего мимо автомобиля.

В результате нападения погибли пять человек, еще около десяти получили ранения. По данным полиции, нападавший также был ранен и доставлен в больницу.

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