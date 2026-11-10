В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Встречи запланированы на два дня — 10 и 11 ноября.

Стороны возобновили диалог после почти девятимесячного перерыва. Предыдущий раунд состоялся в феврале 2026 года в Женеве.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Какие вопросы обсуждают на переговорах

Одной из центральных тем встречи стали гарантии безопасности. Накануне переговоров госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что этот вопрос неоднократно поднимался в ходе обсуждений урегулирования украинского конфликта.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также сообщил, что стороны намерены сосредоточиться на послевоенных механизмах безопасности, деэскалации, гуманитарных вопросах и дальнейших шагах к мирному соглашению.

Украинская делегация ранее обозначила среди своих приоритетов прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечение безопасности в Черном море и подготовку возможной встречи лидеров России и Украины.

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров выразил уверенность в возможности достижения соглашения. По его словам, Вашингтон стремится заключить масштабную договоренность, которая может затронуть не только Украину, но и вопросы безопасности Европы.

При этом лидер США допустил, что по итогам урегулирования Украина может сохранить независимость, но иметь несколько иную территориальную конфигурацию.

Почему европейские лидеры не участвуют в трехсторонней встрече

На фоне возобновления переговоров Франция, Германия, Великобритания и представители Евросоюза также заявили о намерении участвовать в обсуждении будущего европейской безопасности. Однако непосредственно за столом трехсторонних переговоров представители европейских государств не присутствуют.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что согласованный формат встречи предполагает участие исключительно России, США и Украины.

«Есть свои каналы общения у американцев с европейцами, украинцев с европейцами, и уже они выстраивают свой механизм координации. Но еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах», — заявил представитель Кремля.

По данным СМИ, европейские делегаты находятся в Абу-Даби для отдельных консультаций с американской и украинской сторонами.

Чего ожидают от переговоров в Абу-Даби

Несмотря на возобновление диалога, эксперты не ожидают немедленного достижения всеобъемлющего соглашения.

Как отмечала газета The New York Times, существенный прогресс может потребовать дополнительного времени, поскольку позиции Москвы и Киева по ключевым вопросам остаются различными.

При этом участники могут обсудить отдельные договоренности по вопросам безопасности и снижения интенсивности боевых действий.

Российский политолог Александр Асафов в беседе с Газета.ру допустил возможность компромиссов с учетом позиции Москвы, но подчеркнул, что прогнозировать результаты переговоров заранее сложно.

В свою очередь политолог Дмитрий Еловский предположил, что американские переговорщики могут действовать осторожнее на фоне изменений внутриполитической ситуации в США.

Нынешний раунд переговоров должен показать, насколько стороны готовы приблизить свои позиции по вопросам безопасности, территориального урегулирования и прекращения боевых действий.

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