Годжи, чиа и спирулина переоценены: врач разоблачила пять суперфудов

Терапевт Розонова: семена чиа не помогают быстрее снижать вес

Популярные ягоды годжи, семена чиа, асаи, кокосовое масло и спирулина не обладают доказанными уникальными лечебными свойствами. При этом многие из них можно заменить более привычными и доступными продуктами. Об этом Газета.ру рассказала терапевт Юнна Розонова.

По словам специалиста, само понятие «суперфуд» не относится к медицинской или научной терминологии. Так обычно называют продукты, которым благодаря рекламе приписывают необычные свойства и особую пользу для организма. Врач разобрала пять популярных продуктов, чьи свойства, по ее мнению, часто переоценивают.

Годжи не ускоряют обмен веществ

Ягоды годжи действительно содержат клетчатку, каротиноиды и антиоксиданты. Однако убедительных данных о том, что они заметно ускоряют метаболизм, укрепляют иммунитет или помогают быстрее снижать вес, нет.

Розонова отметила, что по питательному составу годжи представляют собой обычные сушеные ягоды. При этом стоить они могут значительно дороже изюма, кураги, черной смородины и других привычных продуктов. Исследований о влиянии годжи на здоровье немного, а надежных доказательств их особого эффекта пока недостаточно.

Семена чиа не сжигают жир

Чиа ценят за содержание клетчатки, растительной омега-3 и некоторых минералов. Но превращать эти семена в средство для похудения врач не советует.

Исследования не подтверждают значимого воздействия чиа на массу тела или уровень глюкозы. Кроме того, получить похожие питательные вещества можно из семян льна, которые зачастую стоят дешевле.

Асаи не омолаживают организм

Ягоды асаи нередко рекламируют как продукт, способный замедлить старение или помочь быстро избавиться от лишнего веса. Однако надежных научных данных, подтверждающих такие свойства, недостаточно.

Есть и другая проблема: асаи часто продают не сами по себе, а в составе сладких смесей, батончиков и фруктовых боулов. В результате такой продукт может содержать больше сахара и калорий, чем ожидает покупатель.

В качестве альтернативы врач предлагает обратить внимание на обычные темные ягоды, включая чернику, смородину и ежевику.

Кокосовое масло не стоит считать лечебным

Кокосовое масло часто представляют как более полезную замену другим жирам и даже как продукт для похудения. Однако в его составе много насыщенных жирных кислот.

Для сердечно-сосудистой системы, по словам Розоновой, предпочтительнее растительные масла, в которых выше доля ненасыщенных жиров. В их числе оливковое, рапсовое и подсолнечное. Кокосовое масло можно использовать ради вкуса, но приписывать ему лечебные свойства не стоит.

Спирулина не заменяет лечение

Спирулина содержит белок, пигменты и некоторые микроэлементы. Отдельные исследования указывают на ее возможное умеренное влияние на липидный обмен и артериальное давление.

Однако этого недостаточно, чтобы считать спирулину средством от анемии, ожирения, диабета или хронической усталости. Кроме того, качество добавок может различаться: в некоторых случаях они способны содержать загрязнения.

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