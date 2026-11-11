Путин прислал венок на церемонию прощания с Федосеевой-Шукшиной

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 160 0

Панихида проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Венок от президента России Владимира Путина доставили на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

5-tv.ru

Прощание с актрисой проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке Москвы. Проститься с артисткой пришли ее родственники, друзья, коллеги и поклонники.

После отпевания Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет расположена рядом с местом захоронения ее второго супруга — писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, который умер в 1974 году.

Последние годы жизни актрисы

В последние годы жизни Федосеева-Шукшина испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Актриса перенесла инсульт и инфаркт, а незадолго до смерти была экстренно госпитализирована из-за ухудшения состояния, проблем с сердцем и затрудненного дыхания.

Основную заботу об артистке взяла на себя ее младшая дочь Ольга. Родственники следили за состоянием Федосеевой-Шукшиной, а в квартире установили тревожную кнопку, с помощью которой можно было оперативно вызвать медицинскую помощь.

Актриса скончалась в ноябре на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Президент отметил ее актерский талант, внутреннюю силу и достоинство, подчеркнув, что она умела глубоко передавать судьбы своих героинь и находить отклик у зрителей.

Федосеева-Шукшина за годы карьеры сыграла десятки ролей в кино. Широкую известность ей принесли фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

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