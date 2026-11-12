Развели по-стамбульски: экс-глава Apple отдал тысячи долларов за обычный ковер

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 16 0

Опытный топ-менеджер, управлявший многомиллиардной корпорацией, не смог распознать классическую уловку уличных торговцев.

Экс-главу Apple Тима Кука обманули на 18 тысяч долларов

Фото: www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNe

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Тим Кук отдал на стамбульском базаре 18 тысяч долларов за обычный ковер

Бывший генеральный директор Apple Тим Кук стал жертвой мошенников во время визита в Стамбул. На знаменитом Гранд-базаре он приобрел ковер за 18 тысяч долларов, который, по данным журналистов, оказался подделкой. Об этом пишет издание Haberler.com.

По информации СМИ, топ-менеджер зашел в один из магазинов в историческом комплексе Капалычаршы и выбрал понравившееся изделие. Общая стоимость покупки составила около 904 тысяч турецких лир (примерно 1,5 миллиона рублей).

Однако продавцы не сообщили Куку никаких подробностей о происхождении, технике изготовления или уникальных свойствах ковра. Это косвенно указывает на то, что бизнесмен попался на классическую уловку торговцев, которые выдают стандартный товар за «редкое премиальное изделие».

Кроме того, 18 тысяч долларов — несоразмерно высокая сумма для рядового ковра. Как иронично замечают репортеры, бывший руководитель IT-гиганта переплатил за покупку в несколько раз, став жертвой манипуляций.

Представители Apple пока никак не прокомментировали ситуацию. Неизвестно, осознал ли уже сам Кук, что его обманули, или до сих пор считает этот ковер ценным сувениром из поездки.

Гранд-базар в Стамбуле — один из старейших и крупнейших крытых рынков в мире. Он привлекает миллионы туристов со всего мира, но при этом славится и своими хитростями. Продавцы часто используют психологические приемы, чтобы продать товар по завышенной цене. Случай с Тимом Куком стал яркой иллюстрацией того, что даже опытные бизнесмены могут стать жертвами таких схем.

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