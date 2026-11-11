Плохо ходит, но помнит наизусть: Смехов, лично знавший Брик, прочел «Лиличку!» под аплодисменты

Смехов вспомнил Лилю Брик стихами Маяковского на премьере фильма

Заслуженный артист Российской Федерации Вениамин Смехов, лично знавший «музу русского авангарда» Лилю Брик, почтил ее память стихотворением поэта Владимира Маяковского. Это произошло на премьере фильма «Лиля», сообщает 5-tv.ru.

«Это стихотворение Владимира Маяковского „Лиличка!“ вместо письма», — так начал Вениамин Борисович.

Дружба актера и музы Маяковского пришлась на 1970-е годы. Тогда Лиля Юрьевна уже была пожилой женщиной. Брик родилась 11 ноября 1891 года в Москве Российской империи.

Сам Смехов в своих мемуарах «Жизнь в гостях» относил это время к числу «самых ярких событий» своей жизни и говорил о «семи годах постоянного общения с домом и миром Лили Юрьевны Брик».

На премьере актер появился в сопровождении дочери. В свои 86 лет он плохо ходит, сам не держится на ногах, но при этом обладает прекрасной памятью — длинное стихотворение Смехов прочел наизусть.

Широкую известность Вениамину Смехову принесла роль Атоса в культовом телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года и его продолжениях. После премьеры актер моментально обрел всесоюзную славу и большое количество фанатов.

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